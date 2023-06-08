知名火鍋店突起無名火！才要「華麗變身」就出事　警消急灌救

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路上已停業整修的千葉火鍋店今（8）日上午傳出火警，火鍋店竄出濃煙，桃園市消防局派員灌救20分鐘後已撲滅，所幸無人受困、受傷，網友指出，火鍋店臉書指出，才傳出6/1日「華麗變身中」整修訊息，「怎麼就燒起了」，確切起火原因已由消防局鑑識人員調查釐清。

▲桃園市八德區介壽路知名千葉火鍋店今天上午傳出火警，網友質疑，業者不是才在臉書上公布要「華麗變身中，敬請期待」停業公告。（圖／翻攝自業者臉書）

桃園市消防局指出，今天上午8時39分接獲通報，停業中的八德區介壽路二段千葉火鍋店傳出火警，消防局第一大隊大湳分隊派出8輛消防車、1輛救護車與20名消防人員到場灌救，現場火勢由一樓廚房後方儲藏室竄出，消防人員利用多條水線灌救，火勢於上午9時7分撲滅，殘火則於9時19分完全撲滅，清理火場時未發現人員受困與受傷，現場燃燒面積約20平方公尺。

▲桃園市八德區介壽路知名千葉火鍋店今天上午傳出火警，消防人員全力灌救。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

網友紛紛指出，火鍋店才在臉書上貼出公告，6/1日起「華麗變身中，敬請期待」，怎麼才停業就傳出火警，「火勢很大ㄟ，希望人員平安」、「燒的很臭」等。

由於起火點位於八德區鬧區上又值上班尖峰，引起許多路人圍觀，所幸消防人員撲滅火勢後未發現有人員受困、受傷，至於起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。