19歲少年姓方取「1名」！生日蛋糕連10年被寫錯...嘆：我不是師傅

▲少年生日蛋糕上的名字被寫錯10年了。（圖／達志／示意圖）



實習記者林郁婷／綜合報導

取名字是門學問，取不好容易造成孩子困擾。大陸一名19歲少年日前發文吐苦水，表示他的名字叫作「方帥博」，但每年他的生日都會遇到一個問題，那就是蛋糕上的名字會被寫成「方師傅」，就連日常生活中也會有人叫錯他的名字，讓他相當無奈。

根據《九派新聞》報導，大陸東北一名19歲少年日前生日時，替自己訂了生日蛋糕，並要求店家寫上「方帥博生日快樂」，沒想到當天收到成品後，一打開來發現店家竟然寫錯他的名字，寫成了「方師傅生日快樂」，讓少年哭笑不得。他將這件事分享到網路上，並曬出身分證，無奈表示「19年名字被寫錯10年」。

▲方帥博被寫成了方師傅。（圖／翻攝自bilibili）



方帥博受訪時透露，他從出生到現在，過了19次生日，其中有10次生日蛋糕上的名字都被寫錯，由於他經常被寫錯名字，因此對此並不生氣。PO文在網路上爆紅，蛋糕店看到他的貼文，也主動向他道歉，並表示願意願意賠償人民幣100元（約新台幣430元），不過他覺得只是一件小事，所以並沒有接受賠償。

方帥博表示，當初父母希望他長大後又帥又有知識，因此取名為「帥博」，沒想到會因此鬧出這麼多笑話，生活中也有許多人會叫錯他的名字，還被取了很多綽號，不過他認為都是朋友間的玩笑，沒有當一回事，反而把這個當成有趣的經歷，因此沒有打算改名。

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