警察節前夕！　東港鎮代表會慰勉辛勞員警

▲東港鎮民代表會主席陳春朝於警察節前夕，到東港警分局慰勉員警辛勞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮代表會主席陳春朝為勉勵警察同仁一年來辛勞，利用警察節前夕，於今(8)日上午10時率秘書廖志祥等人，準備百餘份禮券前往東港警分局慰問辛苦的警察們。

東港警分局長張世儒率幹部代表分局員警感謝陳主席的心意，讓員警們感受到社會的認同與掌聲，亦讓員警們更有精神與活力，奮力在維護社會治安、交通工作上，並期許能在民警合作下，讓社會呈現安居樂業景象。



陳春朝表示，警察工作非常辛苦，每天不眠不休輪班維護人民生命及財產安全，東港鎮有許多重大活動均需協請警力支援各項安全維護、交通管制等，為表達對於警察的支持，在警察節前夕經由代表會全體同仁同意後，前往東港警分局表達慰問之意，感謝勞苦功高的員警堅守崗位，也替東港鎮民眾表達最深的謝意，並祝警察節快樂。



張世儒表示，非常感謝由陳主席及其所率領團隊對該分局同仁表達的心意，一直以來，東港鎮代表會就是東港警分局所有維護治安、交通及為民服務的弟兄們最佳的夥伴，作為警察最強而最有力的後盾；他期許所有同仁，不要辜負民眾的期許，持續秉持「治安第一、交通為重、服務為先」的工作理念，讓轄區民眾都能安居樂業。