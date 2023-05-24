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把握黃金5分鐘自救也救人　枋寮警學習CPR＋AED操作

▲枋寮警分局舉辦CPR＋AED操作教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局舉辦CPR＋AED操作教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮分局為提升員警CPR急救知識及熟悉AED(自動體外心臟電擊去顫器)操作強化急救技能，於5月23日起特別規劃6梯次課程，於枋寮醫院進行教育訓練，讓分局同仁受到專業的急救訓練，課程中設計不同場景及狀況演練，考驗員警們臨場反應，以爭取施救黃金5分鐘時間。

▲枋寮警分局舉辦CPR＋AED操作教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局舉辦CPR＋AED操作教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「與時間競賽，你只有黃金5分鐘！」近來心臟疾病的發生率逐年攀高且有年輕化趨勢，當忽然發生心血管疾病時，對於心臟突發停止，或心跳不正常出現顫抖的病患，若能在1分鐘內給予AED電擊，心跳恢復的成功率可以高達9成，5分鐘之內也有50%，但心臟若是停止4到6分鐘以上，腦部就會開始缺氧受損，超過10分鐘後，腦部就會完全死亡。

AED（自動體外電擊器）俗稱傻瓜電擊器，對於突發性心跳停止的病患，心臟此時需處於顫抖或是不正常跳動的心臟（AED會自動判別啟動或不啟動）經由電流刺激而讓其歸零停止，並於電擊完後立即配合CPR體外心臟按壓術，直至心臟恢復正常跳動，或是等到救護人員到場接手為止。

枋寮分局長郭譯隆表示，警察執行勤務時如遇突發事故，員警可爭取黃金時間搶救，挽回寶貴生命，希望藉由舉辦此訓練課程，使每位同仁充分習得急救知識及技術，適時搶救每條寶貴生命。

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