貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

▲分裝後的毒品甲基安非他命，呈現結晶狀俗稱冰毒。（示意圖／取自法務部網站）



記者王致凱／綜合報導

日本海關與東京警視廳7日宣布，共同偵破一起跨國走私毒品案件，並且逮捕4名中國籍男女。據悉，日本此次共查獲700公斤的疑似甲基安非他命粉末，運毒規模為日本單次案件中的史上第二高。

根據共同社報導，辦案人員透露，警視廳與東京海關今年春季在一個從阿拉伯聯合大公國出發、經由中國抵達東京的海運貨櫃中，發現700公斤疑似甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）的粉末，估計黑市價格高達434億日圓（約新台幣95.5億元）。

警視廳表示，已經依違反《興奮劑取締法》和《毒品特例法》逮捕4名中國籍男女，被捕男女年齡介於35至51歲之間，分別居住在東京、橫濱市和川崎市等地。

警方透露，其中2人的被捕原因是警方懷疑他們與他人合夥，將甲基安非他命藏匿的經中國駛往日本的船舶貨櫃，並於3月5日在東京港卸貨。警視廳懷疑有國際走私集團在幕後操控，目前正對此展開進一步調查。

日本犯罪史上一次性查獲數量最多的甲基安非他命案件，是2019年警視廳在靜岡縣南伊豆町海岸查獲的毒品走私案，當時一共發現多達約1噸的走私甲基安非他命，估計黑市價格高達600億日圓（約新台幣132億元），並且逮捕和起訴一名中國籍男子。在此之前，日本查獲毒品量最大的一次是2016年在沖繩縣那霸一艘遊艇上查獲的600公斤毒品。