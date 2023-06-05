亂丟垃圾遭攔查棄車逃！警追百米壓制　車內搜出刀械、毒品

▲員警追逐約100公尺後才將男子制服。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局北昌派出所員警，5月31日下午1時許在國富二街攔查小客車，查獲偕姓、劉姓男子涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，於車上起出開山刀、短柄武士刀、西瓜刀、藍波刀各一把及毒品咖啡包7包。

▲在男子車內起出各種刀械和毒品咖啡包。

警方表示，29歲的偕姓男子駕駛自小客車，附載30歲朱姓與32歲劉姓男子，因為朱男任意丟棄垃圾被巡邏員警發現上前盤檢，過程中偕男棄車逃逸，警方見狀旋即下車追逐，約在100公尺後順利將他壓制在地。

▲花蓮縣警察局長呂世明前往北昌派出所表揚有功員警並頒贈「警察熊讚」娃娃。

經查偕姓駕駛為花蓮地檢及花蓮地院所發佈的毒品通緝犯，警方在小客車後車廂起獲開山刀、短柄武士刀、西瓜刀、藍波刀各一把，並且在車內置物箱查獲2級毒品咖啡包7包，除依法移送偵辦外，同時將進一步追查毒品的來源及流向。

為慰勉員警辛勞，花蓮縣警察局長呂世明特地前往北昌派出所頒贈「警察熊讚」娃娃，並表揚有功員警並和所長鍾明均等有功人員合影留念，北昌所同仁對於收到局長送給吉安分局的第一隻「警察熊讚」娃娃感到開心與新奇，並謝謝局長的肯定。

