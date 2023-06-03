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台中警全力掃毒！　3個月抄60公斤毒品...逮51人

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方展開為期3月的專案掃蕩，查扣各級毒品總重超過6萬克。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局配合警政署「第八波安居緝毒專案」，自3月起實施為期3個月的專案掃蕩，共查獲毒品案33件、犯嫌51人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計49人，檢察官聲押24人，法院裁定羈押10人。警方指出，這波掃蕩專案共查扣各級毒品總重達6萬8584餘克，成功阻絕毒品流入社會，戕害國人身心健康。

台中市刑警大隊於網路巡邏發現，有製造毒品情資，經多日蒐證埋伏，持彰化地方法院核發搜索票，在彰化花壇地區查獲楊姓父子檔涉嫌製毒案，現場查扣許多不明之藥劑、粉末、晶體、濾紙、磅秤及漏斗等製毒器具，經檢驗為第三級毒品愷他命。雖然父子都矢口否認涉案，惟檢驗結果明確，檢方複訊後聲押該父子檔。

另外，台中市第警六分局於4、5月間共查獲重大毒品案5件，分別為新興毒品分裝場1件，及販賣大量毒咖啡包4件），共計查獲毒咖啡包4409包（總毛重1萬8,892.5公克）、K他命17包（毛重388.5公克）、梅錠310.5公克、現金73萬2200元、封口機、分裝袋、電子磅秤等。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方陸續逮捕毒品犯。（圖／記者白珈陽翻攝）

第六警分局更搗毀黃姓、賴姓、郭姓及鍾姓等4個販毒集團，其中賴姓、郭姓嫌犯更具有幫派背景，除透過販賣毒品進行牟利外，更參與幫派圍事、恐嚇等暴力事件，行徑令人髮指。

台中市刑警大隊配合刑事警察局，在5月查獲2名泰籍移工持有攙毒品「西布曲明」減肥藥之膠囊及粉末（總毛重1806公克）；警方初步調查，這2名移工，彼此都不認識，所購買的減肥藥，在本土的網購平台，都沒有販售。經後續追查，該2嫌均係是透過朋友在泰國購買寄來台灣；純粹只為了要減肥，不知道裡面含有毒品成份，因「西布曲明」屬本國列管第四級毒品，警方仍將移送偵辦。

台中市第三警分局，在5月間經由網路巡邏，發現袁姓男子在通訊軟體上販毒，經蒐證完備後，在台中市南區執行搜索查緝，共查扣第三級毒品K他命10包（毛重1461公克）、第二級毒品大麻1包（毛重11公克）、販毒所得2萬4700元及販毒聯絡用手機1支等證物，經袁姓男子帶同前往住家再查扣K他命2包（毛重99.81公克），全案詢後移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲查緝專案查扣大量毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

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