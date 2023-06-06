南雅夜市都收攤了他還在逛　18歲男竟是「行動毒品雜貨店」

▲ 汪男在凌晨逛夜市，引起警方懷疑遭盤查，搜出毒品吸食器，還裝傻稱「這是什麼」。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子，日前在南雅夜市旁巷內閒晃，形跡可疑引起警方注意，立即上前攀談，男子卻稱到夜市吃東西，但當時攤販都已休息，警員持續追問下，男子卻拿著塑膠袋說「這不是我的！」警員要求男子打開塑膠袋查看，沒想到搜出安非他命、K他命、毒咖啡包、哈密瓜錠等毒品，猶如小型毒品雜貨店。

據了解，住在新北板橋的18歲汪男，有多項毒品前科，前天（4日）凌晨1時許，攜帶各式毒品走在板橋巷內，卻遇上巡邏警員，心虛馬上回頭，引起警方注意上前盤查。汪男起初還不願配合，最後卻在塑膠袋內拿出毒品吸食器，還裝傻佯稱「這什麼？吸食器耶！」警方立即將其帶回偵辦。

▲ 汪男拿的各式毒品在巷內閒晃，遇上巡邏警員馬上轉頭往回走，卻引起警方懷疑。（圖／記者陸運陞攝）

警方表示，在汪男身上查獲0.25公克K他命、毒品咖啡包6包、毒品哈密瓜錠7粒、13公克安非他命以及吸食器。雖然汪男堅稱非他所有，但警方仍依毒品罪將他移送新北地檢署偵辦。板橋警分局長黃南山表示，鑑於各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源。

▲警方在汪男身上查獲K他命、毒品咖啡包、哈密瓜錠、安非他命及吸食器，猶如毒品雜貨店。（圖／記者陸運陞攝）