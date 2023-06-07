提「赤壁之戰」喻中國威脅　賴清德：歷史證明周瑜是正確的

▲賴清德出席全國台南旅外鄉親後援會座談會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德7日出席全國台南旅外鄉親後援會座談會，他會中以《三國演義》赤壁之戰比喻中國威脅說，台灣意見不可能一致，也會有人說「還是講和好了」，但歷史上證明，周瑜是正確的，今天如果投降，甚至幫助曹操打劉備，歷史就不是這樣寫的。

全國台南旅外鄉親後援會座談會邀集全國台南旅外同鄉會重要幹部，包括：新北市台南同鄉會理事長陳月嬌、澎湖縣台南同鄉會總會長林財傳、台北市大台南同鄉會理事長陳順財和國策顧問黃金舜等人，賴清德逐一與56位旅外台南鄉親擊掌下，高呼「2024、團結一致」、「賴清德當選」，場面熱烈。

賴清德會中致詞表示，過去不論是擔任國大、立委，還是合併之後的大台南市長，都是台南鄉親一票一票支持出來的，台南市是民主聖地，過去台南民主運動歷史，台南人改變台灣的命運，所以在台南不只有好的成績被社會肯定，台南拿出來的對策，作為國家的政策，對台灣影響甚大。

賴清德表示，台南對台灣的影響非常大，過去面對專制獨裁的國民黨，台南市民站在前面共同集結起來；現在台灣面臨的威脅是中國，在這樣的情況下，台南民主的力量一定要繼續發揮，不只是現在住在台南，出外在各縣市、有民主精神的各位鄉親父老，也請大家要站在第一線，共同守護台灣，繼續促進台灣的民主，維護兩岸的和平，進一步推動台灣的繁榮發展。

賴清德舉《三國演義》赤壁之戰為例，面臨到中國的威脅，台灣意見不可能一致，一定也有人會說，「還是講和好了，但中國就會要求接受一個中國原則，好死不如歹活」，但，後來歷史上證明，周瑜是正確的，今天如果投降，甚至幫助曹操打劉備，歷史就不是這樣寫的。

賴清德說，自己長期受到大家的疼惜和支持，未來一定嚴守台灣的主權，捍衛自由民主體制，堅持土地不容任何國家併吞侵略，台灣的前途只有2350萬人才能夠決定，這個原則一定要保持。

此外，陳月嬌會中以新北市台南同鄉會理事長身份發言說，台灣能夠走到這裡，在民主、自由、和平和繁華實在很不簡單，有很多前輩的犧牲而爭取來的，所以現在要共同守護台灣、共同來付出，不能接受沒主權、假和平、一國兩制，「我們要堅持反對」。所以，全國的台南人，一起團結當賴清德靠山，給他溫暖的支持。

黃金舜指出，今天活動只有一個目的，就是要支持賴主席當選2024台灣總統，過去賴清德當市長，把台南經營得相當好，台南人提到賴清德都非常稱讚。賴清德過去擔任行政院長，表現讓台灣人放心、安心。澎湖縣台南同鄉會總會長林財傳指出，此次為了台灣的民主大家共聚在此，就是要全力支持台南老市長競選總統，眾所周知，所有同鄉會中就屬台南同鄉會最團結，希望此次再團結支持老市長前進總統府。