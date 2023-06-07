26歲女「1元出租自己」！陪陌生人做這事　豪語挑戰「百人斬」

▲女子1元接單陪伴陌生人做各種事。（圖／翻攝自小紅書「Peggy」）

圖文／CTWANT

「1元出租自己，和100個陌生人做100件事。」26歲的新疆女子Peggy發文表示，要以1元人民幣（約4台幣）來出租自己的陪伴、體驗，目前她已經接到不少訂單，包括擺攤、攀岩、攝影等等。對她來說，這不僅讓自己在過程中能發現自我、認識更多人，收穫不同的美好體驗，也是希望她能「推別人一把」，讓顧客能用1元人民幣來買勇氣跨出第一步。

《中國報》報導，Peggy在北京讀大學，畢業後回到烏魯木齊就業，還是份穩定、離家近且薪水高的工作，不過隨著時間過去，她逐漸感受到現實與理想的差距，便毅然決然地辭職，到北京找工作。輾轉了幾份工作，Peggy仍覺得這不是她所想要的，便在今年5月11日於小紅書發起「1元出租自己」活動，決定跨出舒適圈，也作為送給自己的生日禮物。

「我可以陪你去北京周邊旅行、陪你健身、陪你過生日…陪你體驗不同職業和生活。只要你說，合理合法的都可以試試」。貼文一出，Peggy便收到相當多邀約，她補充道，不光是突破自我，也是想讓他人能夠勇敢一次，所以她會婉拒太過單純的工作，如陪吃飯、當一日保母等。

目前Peggy已經順利開始接單，也拍攝出幾支「出租自己」的紀錄短片，如在公園擺攤賣動物氣球、陪攀岩、過兒童節、在古著店打工等等，她也感受到了與一般日常生活不同的快樂、滿足。雖然6月就是Peggy的生日，她直言肯定無法如期做完100件事情，但她還是想堅持做、慢慢做，堅持自己的夢想。

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