蔡阿嘎被炎上！他揭日本人「普遍4種反應」　不影響台日友好

▲歐吉桑認為，這不會影響台日友好。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎一部「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片，引爆輿論撻伐，甚至登上日媒，讓不少人擔心，會影響日本人對台灣的觀感。然而，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」卻直言，這小小惡意不至於改變台日友好，同時也整理出日網友的普遍反應。

「日本人的歐吉桑」稍早在臉書提到，不少日本媒體已經報導關於台灣YouTuber的惡意影片，雖然能看到不高興的留言，「不過我覺得，日本網友生氣的程度是沒什麼嚴重的，透過這次的事件，我還是感受到現在日本人多麼喜歡台灣的樣子，我個人的想法是，小小惡意不會改變日本人對台灣的好感，所以不用擔心，過了幾天大家會忘記。」

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同時，他也將日本網友的留言歸納為4大類，其一是日本人已經知道這支影片的目的，也理解裡面的內容並不是代表所有台灣人的感想；第二是日本人覺得很好吃的東西，那位台灣人卻說不好吃，這反倒讓部分人對台灣開始感興趣，不禁好奇台灣的東西有多好吃。

▲蔡阿嘎跟團隊鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

第三類則是認同蔡阿嘎的感想；至於第四種留言，倒是有點哭笑不得，不解外國旅客千里迢迢到日本，幹嘛吃老百姓的平價餐廳。

最後，歐吉桑還列出5種反應的比例，分別是5%真的生氣、10%不太高興、20%不懂他的目的（困惑）、30%信任台灣及35%對這個話題感興趣而已。

對此，台灣網友紛紛回應，「覺得很多日本人在面對同一事件時，比起大多台灣吃瓜群眾，相對理性客觀的多」、「有些YTR就是習慣譁眾取寵，純粹賺點閱率而做一些聳動的影片」、「他的問題是輕佻的態度，還有先射箭再劃靶的評論」、「看看人家多有風度」。