快訊／水壩潰堤洪水狂淹　俄羅斯宣布：赫爾松進入緊急狀態

▲ 烏克蘭新卡科夫卡水壩6日遭炸毀後潰堤。（圖／CFP）

記者陳宛貞、詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭南部赫爾松新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀潰堤，洪水沿第聶伯羅河沿岸沖向周圍定居點，新卡科夫卡市隨即宣布緊急狀態。眼看洪水繼續侵襲，赫爾松當局7日也宣布進入緊急狀態。

根據俄媒《塔斯社》，赫爾松緊急服務機構發言人7日向該報表示，由於新卡科夫卡水電站受到破壞，當局已宣布該地區進入緊急狀態。

赫爾松大部分地區自去年5月被俄軍佔領至今，而新卡科夫卡水壩位於赫爾松南部，是一座容量高達18立方公里（180億立方公尺）的水庫，被炸毀後衝擊第聶伯羅河周圍80個定居點，新卡夫卡市自當地6日中午12時起宣布緊急狀態。

依據CNN最新消息，俄羅斯扶植的新卡科夫卡首長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev）透露，在水壩潰堤後街道被洪水淹沒，不過洪水正持續消退中，水位下降35公分，城鎮有約900人從洪水地帶疏散撤離至安全地區。

CNN在當地的新聞團隊指出，洪水蔓延數個街區，進入赫爾松市中心，部分地區完全與外界隔絕。

另一方面，烏克蘭赫爾松地區軍事行政首長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）透過聲明表示，第聶伯羅河西岸有1800多棟房屋被洪水淹沒，「未來20個小時內，水位預計會再上升1公尺，洪水的強度正在減弱，但由於水壩遭到嚴重破壞，洪水還會繼續淹。」

據《天空新聞》報導，烏國官員預估洪水水位7日將達到高峰，第聶伯羅河沿岸地區有4.2萬人面臨威脅。聯合國緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）則警告，破壞水壩將對烏克蘭南部人民帶來重大影響，導致他們失去家園、糧食、乾淨飲用水及生計，「這場災難的嚴重程度要到未來幾天才會完全顯現。」