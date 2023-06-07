　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

▲▼新北1名7旬陳姓老翁拒補稅1331萬元，被法官裁定管收，但他當年用逃稅資金借名所買股票，目前市值已破5000萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名7旬陳姓老翁（中）拒補稅1331萬元，被法官裁定管收，但他當年用逃稅資金借名所買股票，目前市值已破5000萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名7旬陳姓男子因欠稅連補帶罰共1331萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行，查出他將3285萬元營利所得藏放子女與朋友帳戶買股票，目前市值逾5000萬元，陳男堅稱沒欠稅、拒絕繳納，子女和朋友也推稱與陳男有借貸關係，新北分署認為陳男涉嫌隱匿財產，聲請新北地院管收獲准，昨（6日）將陳男送進管收所。

現年70多歲的陳男原為1家螺絲製造廠的股東，公司廢止登記前，陸續將名下財產變現並分紅給股東，陳男因此從2017年到2019年取得共3285萬元營利所得，但沒報稅，被財政部北區國稅局查獲後仍不繳納，被處分補稅連同罰鍰共1331萬餘元，並於2021年2月移送新北分署強制執行。

陳男當時名下無任何財產，新北分署持續通知陳男說明外加清查金流，終於發現蛛絲馬跡，原來陳男收到本案營利所得入帳後，隨即在當天或隔天全部轉匯到子女與朋友戶頭，用來買股票投資，目前所持股票市值已達5000多萬元。

▲▼新北1名7旬陳姓老翁拒補稅1331萬元，被法官裁定管收，但他當年用逃稅資金借名所買股票，目前市值已破5000萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名7旬陳姓老翁（右）拒補稅1331萬元，被法官裁定管收，但他當年用逃稅資金借名所買股票，目前市值已破5000萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

陳男子女起初承認用父親匯入的錢所買股票，實際仍為父親所有，但被新北分署要求交出股票繳納陳男的欠稅，子女改稱這是父親欠他們的借款，又說是父親贈與給他們，陳男的朋友推稱曾用房子貸款給陳男運用，陳男匯錢還債，名下有些股票是自己出錢請陳男幫忙買賣，但陳男子女與朋友都無法提出借貸證明。

陳男始終否認欠稅，不服營利所得要課稅，並說子女和朋友名下股票要付房貸，不會幫他還錢。新北分署勸說無效，認為陳男涉嫌隱匿財產，日前留置陳男向新北院聲請管收。法官以陳男構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，裁准管收，1次最長3個月，必要時可聲請延長1次。

因陳男在法官裁定前，經法官諭知先請回仍拒絕提出清償方案，新北分署昨持法官簽發的管收票到陳家帶人，將他送進設於台北看守所內的管收所，並呼籲民眾若滯納稅費，切勿心存僥倖脫產規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境等強制處分。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台積電夫妻婚變！愛上年輕女工程師　他拋棄年薪400萬妻子
亞洲今年底恐淪重災區！盲眼龍婆預言「毀滅核災」　百萬人死亡
快訊／大雷雨轟5縣市　「警戒範圍」出爐
快訊／李靚蕾嗨慶「打贏官司」　王力宏反擊開嗆：自我感覺勝訴
快訊／狼師變校長！　遭請假調查
罰則提高！　未停讓行人將噴6000元
快訊／6歲男童泡澡暴斃　父疑凌虐遭收押
快訊／對流雨彈來襲！　8縣市「大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

快訊／開車上路車身狂抖…下秒引擎突自燃！警消到場急撲滅

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

快訊／開車上路車身狂抖…下秒引擎突自燃！警消到場急撲滅

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標　這賣場大黃瓜、祕魯葡萄出包

近500家上市櫃董事會全男性　專家：女性可從3面向強化公司治理

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

很多人都寫錯！「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

認識日本格鬥界最帥鮮肉「三浦孝太」　酷似許光漢、私下是超級狗奴

一致好評！來旱溪夜市必吃這8家　大口享消暑鳳梨冰、蚊香吉拿棒

四技二專甄選準備學習歷程　科大教授建議：展現個人特色

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

「中央黨部常訂老三便當」　曾銘宗怒為侯友宜緩頰：不好笑！

企鵝妹直播「拉鍊爆開」　粉絲嚇到：裡面沒有穿？

社會熱門新聞

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

王瞳車禍現場照曝！進電視台前「與機車對撞」

女過馬路等18秒沒人讓　慘遭機車撞飛

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

獨／保六警騎車上班遇死劫　倒地重創影片曝

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／自來水管線爆！新莊淹水電線桿也倒了

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

更多熱門

相關新聞

斗六郊區驚見紅衣男屍　疑吸毒過量遭丟包

斗六郊區驚見紅衣男屍　疑吸毒過量遭丟包

雲林斗六市上月29日一處竹林邊被民眾發現一名紅衣男子倒臥一動也不動，發現男子已無氣息，嚇得報警，警方當時立即派員前往現場圍起封鎖線並由刑事鑑識人員採證，有民眾經過拍下照片，近日於line群組轉傳，引發關注。警方表示，該起刑事案件仍在調查中，詳細案發原因及其經過均依偵查不公開無可奉告。

新北公寓「4房4衛」只要798萬！屋況驚呆全場

新北公寓「4房4衛」只要798萬！屋況驚呆全場

魔獸再發聲：該何時回台灣

魔獸再發聲：該何時回台灣

中山區女高音！她街頭練嗓遭勸阻竟狂喊救命

中山區女高音！她街頭練嗓遭勸阻竟狂喊救命

安毒丟副駕下車購物　被警查獲脫口「沒藏好」

安毒丟副駕下車購物　被警查獲脫口「沒藏好」

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面