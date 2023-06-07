就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

▲新北1名7旬陳姓老翁（中）拒補稅1331萬元，被法官裁定管收，但他當年用逃稅資金借名所買股票，目前市值已破5000萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名7旬陳姓男子因欠稅連補帶罰共1331萬餘元，被移送行政執行署新北分署強制執行，查出他將3285萬元營利所得藏放子女與朋友帳戶買股票，目前市值逾5000萬元，陳男堅稱沒欠稅、拒絕繳納，子女和朋友也推稱與陳男有借貸關係，新北分署認為陳男涉嫌隱匿財產，聲請新北地院管收獲准，昨（6日）將陳男送進管收所。

現年70多歲的陳男原為1家螺絲製造廠的股東，公司廢止登記前，陸續將名下財產變現並分紅給股東，陳男因此從2017年到2019年取得共3285萬元營利所得，但沒報稅，被財政部北區國稅局查獲後仍不繳納，被處分補稅連同罰鍰共1331萬餘元，並於2021年2月移送新北分署強制執行。

陳男當時名下無任何財產，新北分署持續通知陳男說明外加清查金流，終於發現蛛絲馬跡，原來陳男收到本案營利所得入帳後，隨即在當天或隔天全部轉匯到子女與朋友戶頭，用來買股票投資，目前所持股票市值已達5000多萬元。

▲新北1名7旬陳姓老翁（右）拒補稅1331萬元，被法官裁定管收，但他當年用逃稅資金借名所買股票，目前市值已破5000萬元。（圖／行政執行署新北分署提供）

陳男子女起初承認用父親匯入的錢所買股票，實際仍為父親所有，但被新北分署要求交出股票繳納陳男的欠稅，子女改稱這是父親欠他們的借款，又說是父親贈與給他們，陳男的朋友推稱曾用房子貸款給陳男運用，陳男匯錢還債，名下有些股票是自己出錢請陳男幫忙買賣，但陳男子女與朋友都無法提出借貸證明。

陳男始終否認欠稅，不服營利所得要課稅，並說子女和朋友名下股票要付房貸，不會幫他還錢。新北分署勸說無效，認為陳男涉嫌隱匿財產，日前留置陳男向新北院聲請管收。法官以陳男構成「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，裁准管收，1次最長3個月，必要時可聲請延長1次。

因陳男在法官裁定前，經法官諭知先請回仍拒絕提出清償方案，新北分署昨持法官簽發的管收票到陳家帶人，將他送進設於台北看守所內的管收所，並呼籲民眾若滯納稅費，切勿心存僥倖脫產規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境等強制處分。