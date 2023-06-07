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大專學研加給+15%　高教工會籲：私校應同步調漲

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教工會呼籲教育部，15%學術研究加給調漲，依法私校應同步調漲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院上周宣布軍公教調薪4%、國立大專教師學術研究加給調整15%，高教工會今（7日）指出，政府方向是正確也是必要，但遺憾的是，教育部打算無視《教師待遇條例》規範，意圖將私立大專院校教師學術研究加給調整與否，交由各私立大專院校自行決定，高教工會主張，公私立大學學研加給應同步調漲，應由教育部直接增加、提高各私立大專院校的補助所支應。

行政院上周宣布軍公教調薪4%，同時也宣布，為強化延攬及留任教研人員誘因，提升高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給，都調整15%，影響約2萬餘人，年增經費約22億。

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不過，高教工會今指出，政府方向上是正確也是必要的，但遺憾的是，教育部面對媒體說明，打算繼續無視《教師待遇條例》第17條規範，也就是私校教師學術研究加給，應準用公立學校教師，意圖將私立大專院校教師學術研究加給調整與否，交由各私立大專院校自行決定。

高教工會重申，針對行政院所公布的學研加給15%調整，依法私校教師們不應有差別待遇，也應在明年度起同步調整，並提醒教育部，倘若持續放任私校教師待遇違法地與公校教師脫勾，日後必然將導致公私立大學教師在待遇上差距不斷擴大惡果，更將會嚴重影響人民的受教權與私校發展，並主張私校教師學術研究加給調漲所需經費，應由教育部直接增加、提高各私立大專院校的補助所支應。

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