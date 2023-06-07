評總統民調　日學者揭侯友宜、賴清德、柯文哲隱憂

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，曾於去年九合一選舉精準預測結果的日本學者小笠原欣幸近日發表「2024台灣總統大選展望：三位參選人的民調變化與競爭走向」文章，他指出，國民黨總統參選人侯友宜可積極接受海外媒體訪談，以有效對外發聲，民進黨總統參選人賴清德面對黨內各種問題，至於民眾黨未提名具實力的區域立委參選人，可能成為其瓶頸。

小笠原欣幸透過臉書表示，侯友宜的競選團隊應考慮積極接受海外媒體的訪談，以更有效的對外發聲，海外的評價在傳回台灣後也可能造成影響；賴清德也面臨著黨內的各種問題，例如涉及與詐騙集團有所牽連的民進黨現任立法委員宣布退選，可謂一項醜聞；民眾黨還未在區域選區提名有足夠實力的立法委員參選人，如果這種情況持續下去，可能會成為選戰的瓶頸。

此外，小笠原欣幸也在該篇文章引述5月29日美麗島電子報民調，該調查顯示，賴清德以35.8%的支持率居首、民眾黨總統參選人柯文哲以25.9%居次、侯友宜則是18.3%排名第三，柯文哲首度超越侯友宜，侯友宜的支持率跌破20%，這樣的數據也許說是「政治休克」也不為過吧？

不過，小笠原欣幸表示，目前看來，國民黨的支持者中有許多人仍然猶豫不定，也不宜僅根據一次調查結果，就判定趨勢的走向，無論如何，對於侯友宜陣營和國民黨來說，這無疑是一個「警訊」。

對於賴清德陣營，小笠原欣幸說明，侯友宜和柯文哲爭奪第二名的情勢對賴清德相對有利，現階段的首要任務是鞏固他的領先地位，然而，賴清德也面臨著黨內的各種問題，例如：涉及與詐騙集團有所牽連的民進黨現任立法委員宣布退選，可謂一項醜聞，此外，關於立法委員參選人的提名問題，也引發了黨中央與地方支持者之間的紛爭。

小笠原欣幸指出，賴清德獲得了60歲以上族群的高度支持，這個族群的投票率也相對較高，可以說是他的「鐵票」，不過年輕人的影響力不容忽視，吸引年輕人支持的住房政策和生活相關政策也極為重要，目前台灣經濟的成長率正在減速，這對賴清德陣營來說是一個隱憂。

對於柯文哲陣營，柯文哲在任何民調中都保有20%以上的支持率，且在20歲到30歲的年輕族群中獲得了極高的支持率是其優勢，但這也可能導致他的支持基礎不夠穩定，轉而成為劣勢，柯接下來面臨的現實問題是，其選舉團隊缺乏有份量的幕僚，以及未提名有足夠實力的區域立委參選人。