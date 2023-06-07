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狗界7大毒物！　獸醫揭人類日常食物恐讓愛犬致命

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大一間獸醫院上傳的影片近日相當受歡迎，當中請每一位員工列出一項「對狗有毒的食品」，除了巧克力、大蒜等許多人已知的食物外，還有許多是人們不知卻很容易餵給狗吃的食物。影片在TikTok上點閱數已多達7540萬次，網友紛紛表示很震驚，從來不知道這些食物不能給狗狗吃。

狗狗玩球。（圖／CC0圖庫）

▲犬隻的身體機制與人類不同。（圖／CC0圖庫）

「上加拿大動物醫院團隊」（@ucahteam）在TikTok發布影片，拍攝者請每個員工個別快速說出一個對狗有毒的食品，僅僅27秒的短片所飽含的知識，令許多網友驚訝，包括巧克力、大蒜和洋蔥、酪梨、布洛芬（Ibuprofen）、葡萄等。

英媒《獨立報》報導，布洛芬及一般止痛藥對狗狗來說都是不安全的，布洛芬和乙醯胺酚都是非類固醇消炎藥，或是非類固醇止痛消炎藥，都是被用來減緩人類疼痛與發炎的。然而對於狗，布洛芬很容易就會超過有毒程度，因為犬隻代謝藥物的方式與人類不同，可能會對狗的腎臟、肝臟和腸胃道造成傷害。

酪梨含有「酪梨素」（persin），人類吃下去沒問題，但因為會殺真菌，可能會導致狗嘔吐或腹瀉。

雖然通常要大量的大蒜才會對狗狗造成問題，但有些狗對大蒜的毒性更加敏感，因此大蒜洋蔥都應避免給狗狗食用。蔥蒜屬於蔥屬植物，含有硫代硫酸鹽，會對狗的紅血球造成損害，而破壞負責輸送全身氧氣的紅血球，就會看到狗狗顯得虛弱或昏昏欲睡，是缺氧的緣故，也可能導致腸胃道的問題。

葡萄和葡萄乾對狗來說毒性很強，有致命風險。巧克力則是最為眾人所知對狗有毒性的食物，主要因為當中含有可可鹼與咖啡因，會刺激狗狗的神經系統並加快心律，中毒症狀包括嘔吐、腹瀉、癲癇、排尿增加，甚至引發因臟病。

口香糖也不適合給狗狗吃，因為其中含有木糖醇成分，木糖醇是一種糖的替代品，一些牙齒衛生品和無糖的花生醬中也會有。犬隻吃下含有木糖醇的食物，會突然釋放胰島素，導致血糖降低肝酶也會升高，導致肝損傷甚至衰竭，因此任何然有木糖醇的東西都應避免。

網友看完後紛紛表示，「哇，我的狗狗一定是運氣很好」、「你去跟我的狗狗解釋牠為什麼不能吃洋蔥，因為牠不聽我的」、「葡萄？我很常給我的狗吃葡萄耶」、「我的狗一定是超人」。也有網友說阿嬤長達18年間，餵給家中哈士奇無數的巧克力和大蒜，從沒發生過什麼事，哈士奇最終是安詳的辭世。

對此，許多網友也回應，不要以為現在什麼事都沒發生，就代表一切都沒事，而且凡事都有特例，不應該只憑自己或親友家中狗狗的反應，就斷定一些在科學上被認定有毒的食物是可以給狗吃的。

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