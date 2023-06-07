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連假放鬆chill起來！「快樂原型心測」測出你的人格特質和代表動物

▲台灣彩券,快樂原型,刮刮樂,代表動物。（圖／翻攝自活動頁面）

▲回答12道題目，測出代表你內心的快樂原型動物，配對適合你的快樂出遊小夥伴！（圖／翻攝自活動網站，下同）

生活中心／綜合報導

上班族最愛的連假又要來臨！端午節除了吃粽子，當然也要趁著難得的休假期間好好出門旅遊一趟、放鬆忙碌的身心，但是快樂出遊最重要的關鍵，就是要找到合拍的夥伴，近期網路上有一個超紅的「快樂原型」心理測驗，回答12道題目，測出代表你內心的快樂原型動物，還不知道要約誰一起出去玩？快來測測自己的代表動物，配對適合你的快樂出遊小夥伴！

心理測驗在社群上熱度總是居高不下，花卉人格、顏色測驗、性格香氣近年大爆紅的MBTI測試，心理測驗之所以會讓人著迷的原因不外乎是透過選擇題，一步一步剖析自己的內心，得出結論後還可以截圖分享到自己的社群網站，或跟朋友分享、討論，成功帶起話題之餘、更是人際互動的好幫手。

▲台灣彩券,快樂原型,刮刮樂,代表動物。（圖／翻攝自活動頁面）

▲▼從生活中的日常事件抽絲剝繭。

▲台灣彩券,快樂原型,刮刮樂,代表動物。（圖／翻攝自活動頁面）

「測你的快樂原型」以12道題目，透過日常會碰到的情境，像是朋友揪你出遊你會待在家還是說走就走？如果可以擁有一種超能力，你會怎麼選擇？如何面臨工作上不得不加班的緊要任務？逛超市喜歡哪種步調？與伴侶意見不合時該怎麼辦？從種種生活中常見的問題中抽絲剝繭，連朋友出遊超愛一起合資玩刮刮樂的習慣也問到了，逐步透析你的內心，測出最能代表你的快樂原型動物！

▲台灣彩券,快樂原型,刮刮樂,代表動物。（圖／翻攝自活動頁面）

▲台灣彩券,快樂原型,刮刮樂,代表動物。（圖／翻攝自活動頁面）

測驗結果共有16種動物，如：忠誠犬、靈敏狐、耿直熊、睿智梟、勇猛豹、領航鯨、靈巧獴、神秘喵、活力蜥⋯⋯等，還會附上解析人格特質的快樂宣言，如「喜歡用聰明的方式解決問題，而且善於調適自己，不斷地學習和成長，同時你也是一個充滿靈性和敏感的人，能夠深刻地感受周圍環境和他人的情感⋯⋯」，一針見血的敘述超級赤裸，忍不住大呼：「也太準了吧！」

此外，還會推薦適合你的刮刮樂選項，「試著練習冥想、選擇數字型的刮刮樂，可以幫助你平衡自己的情緒和心靈。」並列出「快樂來源」的兩款刮刮樂，測驗中也會告訴你最適合你的快樂夥伴是誰，不妨當成連假與快樂夥伴出遊時的快樂指南。做完測驗後分享給朋友，看看誰是你的快樂夥伴？友情的小船究竟是會翻覆還是更堅固？答案讓人超期待。

▲▼台灣彩券,快樂原型,刮刮樂,代表動物。（圖／翻攝自刮刮樂頁面）

做完測驗後如果覺得意猶未盡，下方「尋找更多快樂」的按鈕點下去，就會出現台灣彩券熱賣中刮刮樂，無論你是喜歡益智挑戰刺激對獎的過程、簡單趣味用刮刮樂傳情表心意、雙倍歡樂好運財運雙收、競技挑戰獵金拚獎金，每一款都能滿足不同性格的你，快揪朋友一起來玩心理測驗，安排一趟與快樂夥伴們一起出遊的輕旅行，收穫一個快樂滿滿的連假時光。

►馬上來測自己的快樂原型

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關鍵字：

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