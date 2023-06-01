下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

▲3生肖今日財運超旺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

威力彩連12槓，今晚開獎頭獎上看2.1億元！《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，6月1日有3個生肖財運旺盛，不妨考慮下班試個手氣，或許下個億萬富翁就是你！

生肖牛

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屬牛堅韌不拔，鍥而不捨的精神很是讓人敬佩，這也是讓他最終成功的很重要的一個要素。雖然屬牛可能在創業道路上吃過不少虧，受過很多委屈，但是這些都是屬牛的寶貴經驗。6月1日財運更佳旺盛，他們很多寶貴的品質和可貴的性格都將成為他們財運再翻一番的法寶，財神爺自然也是最青睞他了。

生肖猴

屬猴的人6月1日財富滾滾而來，必暴富，近期將扭轉乾坤，好運連連，喜事不斷進家門。再加上在職場上是左右逢源，一生福氣滿滿，無病無痛，橫財到來。同時事業會蒸蒸日上，大賺特賺，飛黃騰達，家人也會享福不盡，短時間內就能掙大錢。

生肖虎

屬虎人命理很旺，天生有大氣運，但是如果運勢不佳，那麼在生活中也很難富貴很、難發財，或許之前生肖虎就是因為運勢不佳，所以吃了不少苦頭。6月1日 貴人添財，馬上有錢，鴻運如雨，鈔票滾滾來，生肖虎便可苦盡甘來，有橫財入庫，催旺了生肖虎的財庫，今後日子越過越富裕。