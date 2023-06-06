國軍將領勗勉典禮「中將女兒」超甜美　仙氣外型引發騷動

▲國防採購室主任趙亞平中將的女兒，甜美仙氣的外型，在國軍將領勗勉典禮意外引發關注。（圖／軍聞社）

記者林彥臣／綜合報導

國防部6日上午舉行「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，總統蔡英文也親自出席強調，「在這個光榮的時刻，表達最誠摯的祝賀」。另外，國防採購室主任趙亞平中將的女兒當天也參與觀禮，因為甜美又仙氣的外型，意外在現場引發一陣小騷動。

國防部表示，今年上半年晉任中將者，分別為國防採購室主任趙亞平、後勤次長室次長陳道輝、海軍司令部參謀長吳立平、總統府侍衛長李慶然、空軍作戰指揮部副指揮官董培倫等5員。

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晉任少將人員計吳勝堂、葉昀輝、郁智隆、謝勇維、楊鄉懿、許天助、朱庸邦、陳俊良、張志煒、吳佳駿、陳元皓、吳慕樵、陳春忠、葉瑞麟、吳啓興、姚樂輝、林家宏、陶成濬、吳志孝、覃紹傑、許洪洲及徐奕鴻等22員，合計27員。

總統蔡英文出席致詞表示，「我們逐步落實國防改革，加強國防的戰力以及韌性，在這當中，都有各位的努力和貢獻。今天的晉任是一份榮耀，也是對各位更遠大的期許。」

蔡英文說，「我期許各位，未來能夠運用領導統御，強化部隊的訓練和士氣，也要落實人才培育，提升國軍的整體素質。」

蔡英文最後強調，「再次恭喜大家晉任，我們一起努力，建構現代化、專業化的部隊，鞏固國家安全，也讓世界看見我們守護國家的決心。」