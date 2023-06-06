密會前日相1小時「還談到郭台銘」　柯文哲：麻生太郎對他是中性評論

▲民眾黨主席柯文哲、前首相麻生太郎。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，6日進入訪日行程第3天，下午出現不公開行程，直奔到眾議院密會前首相麻生太郎。由於角逐國民黨總統參選提名失利的鴻海集團創辦人郭台銘，2個月前才與麻生太郎見面，被問到有無談及郭台銘？柯文哲表示，確實有提到，但自己不應當轉述，不過對方對郭台銘是中性評論。

柯文哲於日本時間6日上午9時前往眾議院，拜會立憲民主黨參議員蓮舫和其他眾議院，約於11時搭遊覽車前往神奈川，花了1.5小時，就是為了到松下政經塾，並於下午1時離開神奈川，回到東京眾議院；但只見下個行程為下午4時拜會日本維新會主席馬場伸幸，距離該行程還有長達1至2小時之久，車子卻提前在2時45分左右到達眾議院。

據了解，柯文哲之所以臨時出現「神秘行程」，就是要到眾議院拜會前日本首相麻生太郎，而柯文哲下車時也向媒體揮手；與麻生太郎的見面行程，原訂應該只有30分鐘，但因雙方相談甚歡，因此而延長到1小時。不僅如此，外傳這長達1小時的會面當中，麻生太郎主動提到了2個月前才見到的郭台銘。

對此，柯文哲於拜會完馬場伸幸後受訪時證實，麻生太郎確實有提到郭台銘，但因為涉及個人評論，自己不好意思在這個地方說出來。媒體追問，有沒有談柯郭合作，或是給予郭台銘正面、負面評價？柯文哲僅說「中性的評論」。

媒體二度追問，麻生太郎有無可以透露給大家的訊息？柯文哲回應，對方講得很深入，他覺得不方便在這個地方說。至於有無給予競選上的建議？柯文哲稱，這個倒是沒有，主要是談日本、台灣、中國的應對關係，外交國防彼此要怎麼合作，或是怎麼處理。

最後，關於有無聊到郭台銘對於國民黨徵召後的心情？柯文哲提及，「他有講一些啦！但是一樣啦，我們不應當轉述兩個人討論第三個人的話，我想這個不恰當。」

▼柯文哲密會前首相麻生太郎。（圖／記者袁茵攝）