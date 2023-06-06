快訊／訪日密會麻生太郎　柯文哲證實：談台日中三角關係

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，6日進入訪日行程第3天，原先出發前就已知，會見到2位前首相級人士，至今只見到前首相野田佳彥；但柯文哲6日下午臨時變更行程，從松下政經塾結束後，直奔到眾議院密會前首相麻生太郎，而柯文哲也於事後證實此事。

柯文哲於日本時間6日上午9時前往眾議院，拜會立憲民主黨參議員蓮舫和其他眾議院，約於11時搭遊覽車前往神奈川，花了1.5小時，就是為了到松下政經塾，並於下午1時離開神奈川，回到東京眾議院；但只見下個行程為下午4時拜會日本維新會主席馬場伸幸，距離該行程還有長達1至2小時之久，車子卻提前在2時45分左右到達眾議院。

▲柯文哲密會前首相麻生太郎。（圖／記者袁茵攝）



據了解，柯文哲之所以臨時出現「神秘行程」，就是要到眾議院拜會前日本首相麻生太郎，而柯文哲下車時也向媒體揮手；與麻生太郎的見面行程，原訂應該只有30分鐘，但據了解因雙方相談甚歡，因此而延長到1小時。

針對是否與麻生太郎見面？柯文哲於拜會完馬場伸幸後受訪時證實，剛剛的確跟麻生太郎見面，本來只有半小時，但後來聊得很深入，講到快一個小時，連拜會維新會都差點遲到，「至於講話內容，這個雙方講得相當機密，不便在這地方轉述。」

▲民眾黨主席柯文哲、前首相麻生太郎。（圖／民眾黨提供）

被問到是否聊到台海議題？柯文哲回應，主要還是日本、台灣、中國的三角關係，這次反而沒講到美國，而是三個國家彼此應對態度方法。

媒體追問，有無談到經濟方面議題，或是麻生太郎之前認為，台灣備受威脅機會越來越大，所以日本要加強防衛？柯文哲回應，這都有談到，但經濟是本來就在進行，這大概沒有問題，但外交國防部分講比較多。

至於有無談到台灣問題就是日本問題？柯文哲說，「有啦這都有！」因為麻生太郎屬於安倍派，日本自民黨裡面的派系，所以前日本首相安倍晉三說的話，也是對方的基本態度。