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躺床上只穿內褲！老公竟讓大伯直接進房　人妻被看光秒爆炸

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

即使是家人，還是要尊重彼此隱私。一名網友透露，最近哥哥有事要進到他房間，當下他沒有多想就直接讓對方進來，結果忘了老婆當下只穿了一件內褲，害女方當場被看光。雖然事後哥哥道歉，他也立即向老婆認錯，但對方仍相當憤怒，雙方冷戰至今，讓他不知道該怎麼解決。

原PO在Dcard發文表示，他們家是透天厝，前幾天晚上朋友到他家聚會，結果離開時忘了拿手機，就著急地在1樓敲門，他因為在3樓沒有聽到，哥哥發現後擔心會吵到其他家人，就急忙衝到樓上敲他的房門。他當下沒有想太多，就直接說「請進」，結果老婆躺在床上只穿了一件內褲，當場被看光，嚇得忍不住大叫。

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雖然哥哥當下立刻將門關上，也道歉說沒有戴眼鏡看不清楚，原PO也被罰跪算盤，且不斷向老婆求饒，但女方還是越想越氣，不斷大罵狠咒「再脫我褲子你全家死光」、「老死不相往來」等，讓他聽了相當難過，2人也冷戰到現在，只好PO文求助「請問現在該怎麼解？」

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

不少網友建議，「我的建議是好好跟老婆道歉，保證不會再有下次，提一些改善方案」、「我覺得你要好好跟老婆道歉，並告訴她這是你的問題，不是哥哥的錯，讓她不要對哥哥心裡有疙瘩，態度要好，不要讓她覺得嬉皮笑臉的，不然她在房間都會沒什麼安全感」、「認錯態度良好給個讚，好好跪算盤、圍著老婆轉，讓她感受到你的重視」、「請誠心的跟老婆道歉，並跟她保證，以後如果有家人敲門，一定要先跟老婆確認後才可以請家人進來！但同時也可以跟老婆討論，可以養成鎖門的習慣，以免同樣的情況再次發生」。

也有人分享自己的經驗，「我跟我初戀男友就是這樣分手的，常常不顧我是不是衣衫不整，就開門讓他家人在房間進進出出，這是很不被尊重的感覺，自己的裸體被另一半的家人看到，不管多久都有疙瘩在，是會想一走了之的程度」、「我前男友也做過一樣的事，我是沒穿衣服，他爸敲門，他直接開門讓他爸進來，然後他說他忘了我在房間」、「跟我前男友一樣，我們跟大學同學住包棟，我只穿內衣內褲，他在旁邊打LOL，朋友敲門他直接喊請進，我氣到快不行」。

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