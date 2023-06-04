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朋友突求車震「幫一次給5千」！　約人妻超直白對話曝光

▲桃園市田姓已婚人妻於2021年與周姓男子發生婚外情，甚至帶幼子會情郎，讓幼子坐前座，兩人在後座搞車震。（示意圖／取自CFP視覺中國）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

如果被朋友一直騷擾，你會怎麼做？一名網友抱怨，最近老婆一直收到友人的訊息，說想要「各取所需」，還要求在車上解決生理需求，一次給5千元，老婆見狀隨即婉拒，孰料男方仍不斷糾纏，最後老婆只能直接封鎖。文章曝光後，網友紛紛表示「太噁心了吧！」

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，最近老婆收到朋友的訊息，說「我是真的想固定找妳，至少妳讓我還能有衝動」，老婆見狀馬上婉拒，「哥，我現在是嬸婆了，已經不年輕了」。但朋友仍相當堅持，還問「如果一個月妳在我車上幫我一次，用手或是嘴巴，可以嗎？」一次給5千元，老婆再度拒絕，回應「別啦，我不想破壞友誼，可以找其他人」。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼原PO老婆和朋友的對話。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

沒想到朋友還是不放棄，要原PO老婆考慮一下自己的提議，「我也是沒對象可以找了」，且即使沒有得到回應，仍不斷傳訊息，「妳也起真早」、「不聊了？」「真的不理我了」，最後女方只好封鎖。原PO見狀氣喊「這個人是不是有問題，我老婆把他當朋友，還一直傳這種內容給我老婆」，也無法理解朋友已經當了9年，為何對方還傳這種訊息騷擾。

文章曝光後，網友紛紛表示「這種的完全沒有往來跟保留情誼的必要」、「老公可以主動告知對方可以幫忙，順便賺外快」、「有老公還敢撩，勇者啊」、「這叫性騷擾了吧」、「叫你老婆可以去告他」、「男的有問題，你老婆還能一直聊下去，人也太好了吧」、「這種根本就不用再當朋友了，拒絕往來了」、「真噁心的人，你老婆還是要當心那人」。

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