離婚女喝醉！營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告　性侵男慘了

▲小美酒醉後被同事性侵，圖與當事人無關。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南投一名女子小美（化名）因離婚而心情不好，經李姓男子等3名同事的陪伴下喝酒放鬆。沒想到，李男竟趁小美酒醉無法反抗時，以手指性侵得逞。對此，南投地院認定李男有罪，依乘機性交罪判其4年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小美是某露營區的員工，去年4月因離婚而心情不好，跟李男及一對情侶同事，同年月14日一起到露營區酒吧喝酒聊天。4人從晚上一路喝到隔日凌晨2點，因小美喝醉到無法行走，經其他人攙扶才回到員工宿舍。

小美控訴，她早上醒來時，發現運動內衣被拉到胸部以上、長褲沒穿好、褲子上的鈕釦好像沒有扣，且內褲卡在臀部，最嚴重的是下體有疼痛的感覺。當下，她立刻意識到酒醉後可能被人性侵，因此打電話給情侶詢問。

情侶表示，他們送小美到宿舍後就離開，只有李男獨自留在小美的房間內。小美也打電話給李男詢問，李則不斷道歉，但並未說明細節，讓小美氣得報警。

小美老闆得知營區內疑似發生性侵案件，立刻打給李男詢問並錄音。此時，李男才坦言有用手指性侵小美，「我那天的記憶也是很片段，....說真的這件事情我真的真的對小美很抱歉」、「我記得有摸胸部跟她的下面、陰部，這樣」、「我用手，因為我當下跟她都算是沒什麼意識，可是我記得我自己的理智，就是我不可能跟她做」、「用手應該只有一次，但是多久我真的忘記了，應該5-10分鐘左右，也沒有一直。」

▲小美醒來發現內褲被脫一半，且下體疼痛，圖非當事人。（圖／達志／示意圖）



對此，李男到案後否認犯行，辯稱他只有抱跟親吻小美，沒有用手指性侵。李男律師表示，小美當時穿著的衣物沒有驗出李男的DNA，且小美老闆跟李男關係不佳、存有敵意，因此證詞不足採納為證據。

法官認為，案發於去年4月15日凌晨，但小美於同年月19日晚間才接受檢體採驗，事隔4天加上李男以手性侵本就不會殘留體液，因此彥不出DNA不違背常理；另外，查看小美老闆與李男的對話紀錄，發現兩人並無交惡，其於證人說詞也相同，因此證詞足以採信。

法官指出，李男跟小美有同事情誼，卻趁對方喝醉後未能克制性慾，除了不尊重小美的身體自主權外，也不尊重小美的性自主權。小美案後情緒起伏大，甚至在審理期間聽到李男的辯解而哭泣、大叫抗議，可見案發距今1年仍對小美有巨大的傷害。

法官表示，李男雖有想跟小美和解，但對方因李沒有坦承錯誤而拒絕，因此依乘機性交罪判4年有期徒刑，全案可上訴。

●尊重身體自主權，請撥打113、110。