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「台灣是國際社會良善力量」　蔡英文：有能力守護台海和平穩定

▲▼總統蔡英文6日接見史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文6日接見史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日接見「史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫」時表示，台灣是國際社會良善的力量，有能力、也有意願守護台海的和平穩定，為世界貢獻更多的心力，未來會繼續跟史瓦帝尼及國際夥伴，加強合作，互惠互助，共創繁榮。

蔡英文表示，史瓦帝尼王國是台灣在非洲重要的友邦，過去恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）多次率團來訪，她也曾在2018年訪問史瓦帝尼，受到當地人民熱情的接待，兩國都期待在既有的基礎上，尋求更多跨領域的合作交流。

蔡英文說，這幾年來，台灣和史瓦帝尼召開多次經貿合作對話，今年3月也一起簽署「合作議定書」，讓兩國在經貿、農業、教育，以及醫療等領域的合作更加緊密，也為雙方人民創造更多的福祉。

蔡英文說，感謝馬蘇庫副總理今年3月在紐約參加代表處和NGO團體舉辦的「科技女力台灣之夜」，馬蘇庫副總理除了肯定台灣用科技力，來提升婦女賦權，也呼籲國際支持台灣的參與。

蔡英文重申，台灣是國際社會良善的力量，我們有能力、也有意願守護台海的和平穩定，為世界貢獻更多的心力，未來會繼續跟史瓦帝尼及國際夥伴，加強合作，互惠互助，共創繁榮。

馬蘇庫致詞時表示，感謝台灣在包括資通訊、衛生、教育及人力發展等方面給予支持，尤其在人力發展方面，讓許多史國國民在各領域得以實現職涯發展，並滿足史國對更高技術人力的需求。

馬蘇庫談到，台灣透過鄉村電氣化計畫，為史瓦帝尼實現能源效率提供莫大協助，目前史國已有85%的國民能取得電力，包括最偏遠的地區，此一成就在非洲地區可謂名列前茅，若沒有台灣的相助無法實現。

馬蘇庫提到，台灣也協助史瓦帝尼建設最先進的醫院，配備最高標準的醫療設備，該項計畫滿足對於醫療服務效率的需求，也有助於緩解史瓦帝尼醫學中心的擁塞，尤其是在首都姆巴巴內市。

馬蘇庫也談到，台灣在新冠疫情最嚴峻時，提供史國個人防護裝備及相關醫療材料，使數以千計的國民免於死亡威脅，台灣給予的幫助是前所未見的，他們非常感謝。

馬蘇庫說，由於氣候變遷導致糧食不足，原本要豐收的季節因暴雨造成農作物減產，氣候變化持續對史瓦帝尼的糧食安全構成威脅。他們期盼台灣持續支持史瓦帝尼，透過具有韌性的作物栽培技術，幫助史國的農業克服氣候變遷的風險，減緩氣候變遷影響。

馬蘇庫認為，台灣的防疫表現值得世界學習；面對颱風等更致命、對基礎建設更具威脅性的天災，台灣應變調適也做得非常成功，台灣毋庸置疑能為世界貢獻更多，史瓦帝尼將持續發聲，支持台灣納入國際組織、全球性論壇以及聯合國體系。

馬蘇庫指出，台灣政府與人民就加強災害整備以及減災量能，持續予以史瓦帝尼很多幫助；包括對老年人、身障人士、慢性病患等弱勢族群，也提供糧食援助。此外，台灣在衛生、資通訊、農業等領域的協助，均讓史國感念在心。

馬蘇庫表示，史瓦帝尼王國與台灣的溫暖情誼已長達超過半個世紀，是互惠互利的關係，史國將持續與台灣站在一起，一同克服時代的難關。他再次代表史瓦帝尼王國感謝台灣的堅定支持，並祝福兩國夥伴關係歷久彌新。

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