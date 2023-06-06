蔡英文要求將官強化部隊訓練　「讓世界看見守護國家的決心」

▲總統蔡英文出席「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日出席「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」時表示，這幾年推動國防自主，國艦國造、國機國造都有具體的結果，也逐步落實國防改革，加強國防戰力跟韌性，她期勉晉任的將官們，未來運用領導統御強化部隊訓練，提升整體素質，一起建構現代化、專業化的部隊，鞏固國家安全，讓世界看見守護國家的決心。

蔡英文表示，今天是陸海空軍晉任將官勗勉典禮，光榮時刻她要表達誠摯祝賀，代表國人致上最深的感謝，感謝大家堅守崗位、守護國家安全。她說，在場的每一位將官都是經過長時間勤訓精練，才有今天成果，也感謝在場眷屬的支持，大家都是國軍重要後盾。

蔡英文接著表示，這幾年推動國防自主，提升守護國家安全力量，不論國艦國造，還是國機國造都有具體的結果，去年底也提出兵役結構調整的規劃，以強化全民國防，上個月也有首批女性後備軍人自願參與教召。

蔡英文說，台灣逐步落實國防改革，加強國防戰力跟韌性，這當中有大家的努力跟貢獻，今天晉任是榮耀，也是更遠大的期許，未來要運用領導統御強化部隊訓練，落實人才培育，提升國軍整體素質。最後，她再次恭喜在場將官晉任，期許大家一起努力，建立現代化、專業化的部隊，鞏固國家安全，讓世界看見台灣守護國家的決心。

▼總統蔡英文出席「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。（圖／總統府提供）

