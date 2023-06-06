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重溫與姊同遊墾丁記憶　女騎車累倒超商…枋寮暖警出手協助

▲枋寮警分局楓港派出所警員林韋舜助尤女返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局楓港派出所警員林韋舜助尤女返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市尤姓女子懷念與姐姐同遊墾丁美麗回憶，單獨騎機車南下，家人很擔心，向警方報案協尋，枋寮警分局獲報將枋山鄉一家超商找到尤女，連絡家人，讓家人相當感激。

▲枋寮警分局楓港派出所警員林韋舜助尤女返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局楓港派出所警員林韋舜日前執行勤務時，接獲110緊急協尋人口報案，一名精神狀態不穩定之尤姓女子騎乘機車，從高雄市南下可能行經轄區，需要警方緊急協尋。

楓港所員警接獲報案後立即在轄區內搜尋，不久後於枋山鄉一間超商外發現55歲的尤，警方見狀後立即上前關心，告知協尋事由後，尤表示因想念姐姐，想要重溫與姐姐至墾丁出遊時的幸福回憶，但因記憶模糊盲目騎乘，而體力不支暫時坐在超商前休息。

警方發現她已疲憊不堪，便先以巡邏車將她回所內休息，並立即聯繫她家人告知其已經楓港派出所尋獲目前人平安，期間因她感到身體不適，警方便陪同渠至醫院就診，所幸醫生表示其身體無大礙稍作休息後即可離院。隨後她的家人便趕赴楓港所辦理撤尋，將她帶返家休息，家人們對於枋寮警方熱心協助感到十分感動且頻頻致謝。

枋寮分局長郭譯隆肯定楓港所同仁發揮服務熱忱，立即找到尤女，讓她家人感到安心，高效率服務精神，值得同仁學習。

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