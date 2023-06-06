兩度惡意逼車+倒車追撞　三字經辱警！恐怖貨車駕駛下場曝

▲張姓男子去年6月分別在八德區新生路、國一南下中壢段惡意逼車，甚至倒車追撞轎車，導致駕駛受傷與車輛毀損，桃檢起訴並建請法院從重量刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任大貨車駕駛的桃園市張姓男子，因屢次惡意逼車被警方查扣車牌，竟以偽造車牌繼續上路，去年6月間在八德區新生路駕駛大貨車惡意逼車，還倒車撞擊轎車駕駛導致車毀人傷，張還下車對轎車駕駛咆哮恫嚇；同年月張男在國道南下中壢路段任意變換車道，還刻意煞車惡意逼迫追撞轎車阻撓對方通行之權利；同年12月底，桃園警方查出張被通緝，在其住處查緝到案，張竟以三字經辱罵員警。桃檢複訊後，檢察官認為張男惡行重大，除依妨害公眾往來、傷害等罪嫌起訴外，並建請法院從重量刑。

檢警調查，42歲的張姓男子為大貨車職業駕駛，去年6月14日上午9時許，駕駛大貨車在八德區新生路與龍南路處，不知何故以倒車方式撞擊後方由許姓男子駕駛之轎車，發生碰撞後，張還下車到轎車駕駛座旁對許男咆哮恫嚇，張男餘怒未消，回到大貨車上再以倒車推擠許男之轎車數分鐘之久，許男因遭大貨車倒車夾擊，導致頭部、胸部有外商與擦挫傷等傷勢，張男隨即驅車離開現場，過程中以此強暴方式妨害許男駕駛於道路之權利。

同年月22日上午7時許，張男駕駛大貨車經營國一南下60K處，張男緊跟一輛轎車後方，突然變換車道超車至由陳姓男子駕駛之轎車正前方，隨後緊急煞車減速，再對轎車惡意逼車，陳男變換車道欲逃離現場，張卻駕車撞擊陳男轎車車尾，然後連續推擠陳男駕駛之轎車，妨害陳男駕駛於國道通行之權利。

張男因屢屢在國道或一般道路惡意逼車遭警方查扣車牌，還與其靠行之通運公司發生糾紛，張男仍以偽造車牌上路，因而被查獲偽造文書罪嫌被通緝，桃園警分局去年12月31日上午9時許到張男位於桃園區住家查緝時，張男見3名員警，竟以三字經辱罵，員警依法查緝到案再加上妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。

桃檢複訊時，包括陳姓男子均對張男提出傷害、妨害公眾往來與強制罪嫌告訴，並提出醫院診斷證明，八德警分局與國道一隊則依法提出相關事證佐證，檢察官認為事證明確，檢方偵結依妨害公眾往來、傷害、強制罪與妨害公務圳嫌將張男提起公訴，由於張男屢屢惡意逼車，惡行重大，並建請法院從重量刑。