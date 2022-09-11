內湖大亂鬥3寶內幕曝！3車超派卻自撞成一團　踼鐵板秒落跑

記者張君豪／台北報導

北市內湖區文德路中秋夜發生一起追撞行車糾紛，衍生出追逐砸車的街頭鬥毆事件，當時駕駛白色轎車的鄭男行經文德路左轉時，遭後方灰色轎車追撞，他原本要下車理論，結果看到對方竟有3台車在一起，鄭男驚覺情況對自己不利，開車衝回文德路求救，灰車一方則在後緊追，但因開車技術太爛，追上後3車竟自己撞成一團，也被白車友人持折凳砸車而嚇得棄車落跑，警方事後調閱監視器，鎖定3車4人涉案，正循線追緝中。

▲11日凌晨2時許，內湖文德路發生追撞逼車行車糾紛，造成4輛車受損。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

鄭姓駕駛（31歲、任職服務業）向警方表示，他並未與對方結怨、今天凌晨2時許他行經文德路220巷時路口打算迴轉，卻遭後方車輛直接追撞，撞擊力道猛烈導致後車保桿掉落，他本想要下車理論，卻發現對方有3輛車，因此趕緊衝回與朋友烤肉的現場求助，而對方3車則在後緊追。

警方調查，結果3車陣營的駕駛技術太爛，要攔鄭男車的第一輛銀灰色休旅車先是煞車不及直接撞上鄭男白色轎車，後方同陣營的黑色轎車也追尾撞上休旅車、導致車頭嚴重受損，引擎室整個變形，水箱爆裂當場動彈不得，第三輛雖繞過內車道，但也因轉彎過大而撞上自己人的車。

遭3車追逐的鄭男下車後，趕忙向路邊烤肉朋友求助，友人見對方持球棒下車，立刻隨手拿烤肉用的折凳上前丟擲，雙方衝突激烈，連黑色車引擎室內都被塞入折凳，3車陣營的4人見車輛毀損且對方來勢凶凶，一時戰意全消而逃離現場。

內湖警方表示，這起行車糾紛因雙方先前曾發生追撞意外，衍生成當街衝撞聚眾逼車追撞的暴力衝突，警方目前已帶回鄭男陣營3人釐清相關案情，另一陣營2名駕駛刻意追車衝撞後逃離現場，已經觸犯《刑法》公共危險、毀損等罪、警方已鎖定3車4人追捕中。

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