　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

內湖大亂鬥3寶內幕曝！3車超派卻自撞成一團　踼鐵板秒落跑

記者張君豪／台北報導

北市內湖區文德路中秋夜發生一起追撞行車糾紛，衍生出追逐砸車的街頭鬥毆事件，當時駕駛白色轎車的鄭男行經文德路左轉時，遭後方灰色轎車追撞，他原本要下車理論，結果看到對方竟有3台車在一起，鄭男驚覺情況對自己不利，開車衝回文德路求救，灰車一方則在後緊追，但因開車技術太爛，追上後3車竟自己撞成一團，也被白車友人持折凳砸車而嚇得棄車落跑，警方事後調閱監視器，鎖定3車4人涉案，正循線追緝中。

▲11日凌晨2時許內湖文德路發生一起聚眾鬥毆的行車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

11日凌晨2時許，內湖文德路發生追撞逼車行車糾紛，造成4輛車受損。（圖說下同／記者張君豪翻攝

鄭姓駕駛（31歲、任職服務業）向警方表示，他並未與對方結怨、今天凌晨2時許他行經文德路220巷時路口打算迴轉，卻遭後方車輛直接追撞，撞擊力道猛烈導致後車保桿掉落，他本想要下車理論，卻發現對方有3輛車，因此趕緊衝回與朋友烤肉的現場求助，而對方3車則在後緊追。

▲11日凌晨2時許內湖文德路發生一起聚眾鬥毆的行車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，結果3車陣營的駕駛技術太爛，要攔鄭男車的第一輛銀灰色休旅車先是煞車不及直接撞上鄭男白色轎車，後方同陣營的黑色轎車也追尾撞上休旅車、導致車頭嚴重受損，引擎室整個變形，水箱爆裂當場動彈不得，第三輛雖繞過內車道，但也因轉彎過大而撞上自己人的車。

▲11日凌晨2時許內湖文德路發生一起聚眾鬥毆的行車糾紛。（圖／記者張君豪翻攝）

遭3車追逐的鄭男下車後，趕忙向路邊烤肉朋友求助，友人見對方持球棒下車，立刻隨手拿烤肉用的折凳上前丟擲，雙方衝突激烈，連黑色車引擎室內都被塞入折凳，3車陣營的4人見車輛毀損且對方來勢凶凶，一時戰意全消而逃離現場。

內湖警方表示，這起行車糾紛因雙方先前曾發生追撞意外，衍生成當街衝撞聚眾逼車追撞的暴力衝突，警方目前已帶回鄭男陣營3人釐清相關案情，另一陣營2名駕駛刻意追車衝撞後逃離現場，已經觸犯《刑法》公共危險、毀損等罪、警方已鎖定3車4人追捕中。

【相關新聞】

►快訊／北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

重兵搜捕連千毅過程曝！藏神秘手機拒解鎖　還有這3人也被抓

►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／李易峰嫖娼「警方證實了」！違法毀星路
醋桶打翻害壽司郎停業3月！她一把火燒毀14車　悍女全賠了
快訊／驚現「黃泥大瀑布」！新北烏來山路淹大水
LIVE／中颱梅花還會增強？　氣象局最新說明
快訊／梅花發威！　北市9疏散門18時管制「只出不進」
56歲美魔女脫光全裸！　真實身材現形：夠誠意
被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　多路段紫爆
快訊／英女王靈柩「運往愛丁堡」！靈車緩緩駛出　民眾夾道致哀
快訊／永和大型吊車翻覆！　壓毀2轎車
星巴克明起連2天買一送一　限定「3條件」才有優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

梅花未來雨先到！新北烏來山路淹大水　一旁驚現「黃泥大瀑布」

中秋夜嗨過頭騎車邊放煙火　高雄男被攔下喊：我心情真的很差

視障男漂泊在外5年！中秋返老家驚見已成雞舍　暖警出手找到了

醋桶打翻害壽司郎停業3月！她一把火燒毀14車　悍女霸氣全賠了

廖老大藍寶堅尼也成目標！違停紅線駕駛身分曝　總部回應了

快訊／永和吊車疑地基凹陷「掰咖」　翻覆壓毀2轎車驚悚現場曝

「燈泡不亮」要扣租屋保證金　女大生因這點「租約無效」判免賠

電鋸男缺錢把兌幣機當ATM　四處「剖肚」遭活逮下場出爐

內湖大亂鬥3寶內幕曝！3車超派卻自撞成一團　踼鐵板秒落跑

受中度颱風梅花影響　台東縣府劃定限制管制區今日15時起生效

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

梅花未來雨先到！新北烏來山路淹大水　一旁驚現「黃泥大瀑布」

中秋夜嗨過頭騎車邊放煙火　高雄男被攔下喊：我心情真的很差

視障男漂泊在外5年！中秋返老家驚見已成雞舍　暖警出手找到了

醋桶打翻害壽司郎停業3月！她一把火燒毀14車　悍女霸氣全賠了

廖老大藍寶堅尼也成目標！違停紅線駕駛身分曝　總部回應了

快訊／永和吊車疑地基凹陷「掰咖」　翻覆壓毀2轎車驚悚現場曝

「燈泡不亮」要扣租屋保證金　女大生因這點「租約無效」判免賠

電鋸男缺錢把兌幣機當ATM　四處「剖肚」遭活逮下場出爐

內湖大亂鬥3寶內幕曝！3車超派卻自撞成一團　踼鐵板秒落跑

受中度颱風梅花影響　台東縣府劃定限制管制區今日15時起生效

打遊戲手指被強制吸吮　萌虎斑空中「開掌花」融化95萬網

媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

石門水庫逼近滿水位　以每秒100立方公尺低量洩洪並視雨量調整

虱目魚跌價！阿堂鹹粥堅持260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

快訊／李易峰嫖娼「警方證實了」！遭拘留15天違法毀星路

鄰居送吃過的月餅！他拆封「見超噁1幕」氣炸　網喊扯：中毒算誰的

韋禮安唱一半突喊「重來」！　認了「怕超時罰錢」：客家人不能接受

許老三又玩她手機！　小S「張嘴熟睡」糗樣IG被出賣：偷拍的，噓

程雅晨砸18萬上表演課　被網友酸「跟導演睡才有戲拍」

別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

社會熱門新聞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

即／國3中寮隧道4車連撞　疑黑白賓士「尬掐」釀禍

小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

即／台9線腳踏車被休旅車撞噴　騎士失去呼吸心跳

摸彩幫填單連中8獎　里長被疑黑箱不領了

即／國3竹山段5車連環撞！紫爆回堵7km

淫房東「闖紅燈」　硬上小24歲女房客

即／高雄驚傳弟砍哥　持檳榔刀與警對峙

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪提告琦玉急和解

大老闆迷戀酒店妹　送出千萬再也要不回

更多熱門

相關新聞

毒犯中秋夜出遊遇路檢躊躇不前緝獲

毒犯中秋夜出遊遇路檢躊躇不前緝獲

中秋節3天連續假期將結束，在這傳統節日期間，許多國人團圓烤肉或相聚出遊，台南市警二分局員警在大家團聚期間，仍堅守岡位守護社會秩序及交通安全，總計查獲毒品案3件6人、酒駕10件10人。

即／國3竹山段5車連環撞！紫爆回堵7km

即／國3竹山段5車連環撞！紫爆回堵7km

4車追逐撞成一團　棍棒板凳飛天飛畫面曝

4車追逐撞成一團　棍棒板凳飛天飛畫面曝

內湖男遇行車糾紛遭砸　「十大武器之首」狠插引擎

內湖男遇行車糾紛遭砸　「十大武器之首」狠插引擎

爸疑惑被子狗味重　媽曝3柴內幕

爸疑惑被子狗味重　媽曝3柴內幕

關鍵字：

內湖中秋夜三寶兩光惡意逼車追撞

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

挺極樂養老院！唐從聖：阿嬤開心我就脫

獨／加盟主「自毀砸店」是這間...廖老大笑了

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面