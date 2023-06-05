租地回填5.6萬噸汙泥大賺黑心錢！8人遭判刑　犯罪所得5億全沒收

▲佰歲興業公司為節省處理無機性汙泥費用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市佰歲興業公司廖姓負責人為節省合法處理廠內無機汙泥費用，竟委託土石業者吳姓負責人租地回填汙泥5萬6千多公噸。桃園地院依違反廢棄物清理法科罰佰歲興業公司200萬元，並沒收犯罪所得4億4千餘萬元，廖姓負責人罰金100萬元及有期徒刑1年11月，其他吳姓等5名共犯則判處2年至8個月不等徒刑，並沒收近億元犯罪所得，另溫姓等2名幫助犯則判處6個月徒刑。

▲▼與土石業者租地回填廠內5萬6千多公噸汙泥，不法獲利高達4億4仟多萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

佰歲興業公司廖姓負責人、薛姓廠長等人，為節省洗砂石產出之無機性廢污泥處理費，經張姓男子介紹吳長烜及鄒昆宏，於前年1 0月間約定以砂石買賣之名義，委由吳男清除、處理佰歲公司之廢棄砂土。鄒男依吳男之指示，自次月11 日起至去年3月8日止，指派不知情之曳引車司機駕車前往佰歲公司，由薛姓廠長在廠內指揮，將佰歲公司內堆積無機廢棄污泥交由曳引車清運離場。

再以偽造土石買賣契約作為掩護，租用桃園市新屋區後湖小段數筆土地後，以假整地真開挖，篩取級配後回填大量廢污泥，利用不知情環保工程顧問公司，在網路不實申報上傳之廢污泥清運重量、日期、車輛等資訊以掩護其犯行。

桃園檢警與環保人員於2022年3月8日同步搜索，查出現場掩埋大量廢棄污泥，總計多達5萬6千8百公噸，廖姓負責人等人節省處理費不法獲利高達4億4千餘萬元。