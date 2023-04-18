屁孩問路不成當街開扁　「男嬰摔地大哭」無辜父抄凳抵抗反挨告

▲1名父親早上用嬰兒車帶著幼子外出，無端遭2名屁孩圍毆，幼子摔出車外大哭。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

20多歲的林姓和楊姓男子去年開車時，只因懷疑推著嬰兒車路過的彭男眼神態度不佳，竟下車2個打1個，把彭男打到全身是傷，圍毆過程中，嬰兒車翻覆，彭男幼子摔到地上大哭，彭男拿起旁邊店家的折凳護身，阻擋2男騎車離開，反挨告毀損、傷害，台北地檢署調查後，18日處分不起訴彭男，另依傷害罪起訴林、楊，並請法官將惡劣的2名屁孩從重量刑。

根據路人證詞，2022年9月20日上午，他看著林男和楊男騎機車在敦化南路一段附近亂逛，大約9點40分的時候，彭男推嬰兒車經過該路段的1間咖啡館時，2男把彭男攔下一陣猛打，嬰兒車因此翻倒，坐在裡面的彭男幼子跌落地面，被爸爸遭圍毆的場面嚇到大哭。

彭男為了保護自己和孩子，拿起咖啡店外的折凳阻擋2人繼續動手，路人大聲喝斥：「已經報警了」，2人準備騎車逃離，彭男徒手抓住機車大喊：「不要走，等警察來」，2人才因機車重心不穩摔倒，等警方到場時，2人供稱因為稍早經過彭男身邊要問路時，覺得彭男眼神似乎有敵意，所以臨時起意動手。

楊男甚至反控彭男拿折凳打傷他的右手，害他的機車車殼摩擦地面受損，但檢察官根據路人證詞，以及監視器畫面，認定彭男眼見幼子摔在地上，情況急迫，才會拿起折凳反抗，也並無刻意揮打對方的樣子，屬於正當防衛，因此將彭男不起訴處分。

至於楊男和林男，大馬路上無故圍毆帶著孩子的路人，所幸孩子除了受到驚嚇，並無明顯外傷，但彭男手、腳、頭、臉全身是傷，起因竟然只是因為2男懷疑彭男「眼神不對」，檢察官事後屢次傳喚2人到案說明又不到案，犯後態度惡劣，因此依傷害罪起訴楊、林2人，並請求法官從重量刑。