美工刀隨機割頸！宜蘭男犯案原因曝　「毫無悔意」檢請求重判

▲劉姓男子涉嫌殺人未遂罪2次，因無悔意，宜蘭檢方請法院從重量刑。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭伯朗大道附近的蘇澳鎮與冬山鄉交界處，6月18日晚，10分鐘內發生2起隨機割頸案，劉姓男子持美工刀犯案，理由竟是當天與家人吵架，騎乘機車外出解悶，並隨機挑選作案對象宣洩情緒。宜蘭檢方因涉嫌殺人未遂罪2次的劉男無悔意，請求法院從重量刑，以資懲儆。

今（2022）年6月18日晚間，宜蘭縣連續發生二起持美工刀割頸案，劉姓男子當日因與家人吵架，騎乘機車外出解悶，並準隨機挑選作案對象宣洩情緒。於晚間9時41分許，基於殺人之不確定故意，在冬山鄉台191縣道與成興路口，尾隨騎乘機車之蔡姓被害人，以美工刀劃割其後頸部，造成蔡姓被害人受有左側頸線15公分撕裂傷之傷勢，被告隨即騎機車逃逸。

同日晚間9時49分許，劉男見余姓被害人在蘇澳鎮隆恩路住處門口講電話，又基於殺人之不確定故意，持美工刀劃割余姓被害人右頸部，造成余姓被害人受有右前上頸部約25公分長之深撕裂傷，傷人後劉男隨即逃逸。

遭隨機割頸脖的二名被害人經送醫急救後，雖均幸無生命危險，然已造成宜蘭地區居民之惶恐。

宜蘭地檢署表示，案發後，立即指派洪景明檢察官指揮宜蘭縣政府警察局蘇澳分局偵辦，於翌（19）日下午前往劉男住處搜索，並持拘票同步將劉男逕行拘提到案，訊問後向宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。另，案經檢察官密集偵辦，現已偵結向法院提起公訴，認被告涉犯殺人未遂罪嫌2次，並請法院審酌劉男犯罪後未具悔意及犯罪所生危害重大等情，對劉男從重量刑，以資懲儆。