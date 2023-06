快訊／烏克蘭水壩遭炸毀！大量河水湧出畫面曝光　烏俄互指是兇手

▲赫爾松南部新卡科夫卡水壩疑遭炸毀。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

位於烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)疑似遭炸毀,從無人機捕捉到的畫面已看到,大量河水從破口湧出,恐怕會對赫爾松市與第聶伯羅河(Dnipro)周圍人口稠密區造成重大破壞。

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

根據CNN、路透社報導,烏克蘭南方司令部(Ukraine's Operational Command South)在臉書發文指出,「新卡科夫卡水壩遭到俄軍炸毀,目前還在評估破壞的規模、水流傾瀉速度及水量,還有可能被淹沒的地區。」

▲烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)疑似遭炸毀。(圖/路透)



赫松州(Kherson)州長普羅克丁(Oleksandr Prokudin)怒批,「俄羅斯軍隊又犯下了一次恐怖行動,他們炸毀了卡科夫卡水壩發電站,5個小時後水位將達到臨界點,危險地區的疏散工作已經開始。」他也呼籲第聶伯羅河東岸居民應立刻撤離。

Additional footage from behind the breach of the Nova Kakhovka Dam. pic.twitter.com/teicW9plDJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

不過,俄羅斯軍方也指責,水壩是遭到烏克蘭武裝部隊炸毀,現在下游有數個地區處於危險地帶。

從推特曝光的空拍機畫面可以看到,大量河水從被破壞的水壩中傾瀉而出,赫爾松市與第聶伯羅河周圍首當其衝,可能會造成重大破壞。