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快訊／烏克蘭水壩遭炸毀！大量河水湧出畫面曝光　烏俄互指是兇手

▲▼烏克蘭水壩疑遭俄軍炸毀。（圖／翻攝自推特）

▲赫爾松南部新卡科夫卡水壩疑遭炸毀。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

位於烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）疑似遭炸毀，從無人機捕捉到的畫面已看到，大量河水從破口湧出，恐怕會對赫爾松市與第聶伯羅河（Dnipro）周圍人口稠密區造成重大破壞。

根據CNN、路透社報導，烏克蘭南方司令部（Ukraine's Operational Command South）在臉書發文指出，「新卡科夫卡水壩遭到俄軍炸毀，目前還在評估破壞的規模、水流傾瀉速度及水量，還有可能被淹沒的地區。」

▲▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）疑似遭炸毀。（圖／路透）

▲烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）疑似遭炸毀。（圖／路透）

赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）怒批，「俄羅斯軍隊又犯下了一次恐怖行動，他們炸毀了卡科夫卡水壩發電站，5個小時後水位將達到臨界點，危險地區的疏散工作已經開始。」他也呼籲第聶伯羅河東岸居民應立刻撤離。

不過，俄羅斯軍方也指責，水壩是遭到烏克蘭武裝部隊炸毀，現在下游有數個地區處於危險地帶。

從推特曝光的空拍機畫面可以看到，大量河水從被破壞的水壩中傾瀉而出，赫爾松市與第聶伯羅河周圍首當其衝，可能會造成重大破壞。

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