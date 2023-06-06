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瓦格納俘虜俄指揮官！正式撕破臉「逼認攻擊僱傭兵」：這就是證據

▲▼瓦格納集團秀出影片，聲稱他們俘虜了一名俄軍指揮官，而這名俘虜也承認俄軍對瓦格納發動攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲瓦格納秀出影片，聲稱他們俘虜了一名俄軍指揮官，而俘虜也承認俄軍對瓦格納發動攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）是俄羅斯攻烏的重要戰力，但雙方矛盾卻越發激烈，集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）4日晚間甚至公佈了一段影片，顯示瓦格納俘虜了一名俄羅斯指揮官，似乎真的要和俄軍撕破臉。

綜合《烏克蘭新聲》與《衛報》報導，在普里格津的影片中，可見一名面容憔悴，臉上還帶有淤青的男子遭瓦格納集團俘虜後，被關在在一間半地下的房間裡。這名男子自稱為俄羅斯第72旅旅長凡尼維汀中校（Roman Venevitin），手下還有10到12名士兵。

凡尼維汀在接受審問時承認，自己曾在酒醉時下令俄軍向一輛載有瓦格納僱傭兵的車輛開火，同時還吩咐士兵們解除瓦格納集團快速反應小組的武裝。凡尼維汀表示，他之所以這麼做，是出於對瓦格納的「個人仇恨」，而他最後也用「有罪」來形容自己的行為。

這段認罪影片被公佈前幾天，普里格津剛在Telegram指控俄軍想要炸死他的人，因為瓦格納集團在部隊後撤的路線發現數百枚地雷，而僱傭兵在清理爆炸裝置時又遭俄羅斯部隊射擊，導致一輛車受損。

普里格津的控訴與凡尼維汀在影片中的說法不謀而合，而普里格津在公佈影片之時，聲稱「這是最後的證據」。俄羅斯國防部至今尚未就相關影片發表評論，但凡尼維汀的2位近親向《衛報》證實，影片中的男子是他們的親戚。

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