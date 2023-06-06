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公車撞人…司機拒讓「救護車載走傷者」：不能報帳！他失血過多亡

▲▼公車司機肇事撞人後拒讓救護車載走。（圖／翻攝自影片）

▲公車司機撞人後拒讓救護車載走。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南駐馬店一家屬發文爆料稱，自己父親被當地一公車撞倒後，司機居然拒絕讓救護車接走傷者送至就近醫院，堅持要送往更遠的另外一所醫院，「近的醫院不是合作醫院，不能報帳。」最終，傷者被送往遠的醫院，但因失血過多等原因不幸離世。

據《大象新聞》報導，近日，河南駐馬店市風光路附近發生一起公車撞人事件，趙姓公車司機拒絕救護車載走傷者的行為，最終導致該60歲男性傷者不幸殞命當場。

面對幾分鐘就趕到的救護車，趙男在得知對方是當地990醫院的救護車後，拒絕對方對傷者的救護行為。當時，趙男表示，「990醫院不是公車公司的合作醫院，看病治療不能報帳。」

急救醫生表示，「救護車以急救為目的，傷者傷勢很重，可以先拉走急救，等到傷者病情好轉再讓家屬決定是否要轉院。」

但趙男仍多次拒絕急救醫生的建議，「和公車公司有合作的中心醫院的救護車馬上就到，你們走吧。」事後，990醫院出具的「救護車接診經過」也證實了以上經過。

家屬怒斥，「哪怕990醫院是駐馬店口碑最好，且距離事發地最近，急救選擇方案最優，但最終敵不過看病治療不能報帳！」

事後，司機趙男辯解稱，「當時只是想把傷者送往最好的醫院（中心醫院）。」但死者家屬怒斥，「駐馬店人民都知道990醫院才是最好的醫院。」

新聞曝光後，該公車公司安全運營科受訪稱，他們在哪個醫院都是可報帳的。涉事的公車15路安全員向家屬鞠躬道歉，稱會配合調查。

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