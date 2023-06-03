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店家控「貨櫃撞壞招牌」索賠！運將一查街景氣瘋：本來就歪的

▲▼貨車司機被控撞歪招牌，一查Google地圖氣瘋。（圖／翻攝臉書／快樂運轉手）

▲貨車司機被控撞歪招牌，一查Google地圖氣瘋。（圖／翻攝臉書／快樂運轉手）

記者柯振中／綜合報導

一名貨車司機3日送貨到高雄市燕巢區，期間等待貨主引導，卻被巷口商家指控「撞歪招牌」，沒想到上Google地圖一查，才發現「招牌本來就是歪的」，氣得他出言痛罵，為何要這樣硬拗，還要揩司機的油。

這名貨車司機在臉書社團「快樂運轉手」指控，他3日南下高雄燕巢送貨，經過中民路時停在路邊等候引導卸貨，等到準備離去時，因為廠商開錯價錢，於是回去更正，沒想到返回車上時，突然被巷口的店家叫住。

▲▼貨車司機被控撞歪招牌，一查Google地圖氣瘋。（圖／翻攝臉書／快樂運轉手）

▲店家理直氣壯要求賠償、否則要報警，結果招牌本來就是歪的。（圖／翻攝臉書／快樂運轉手）

▲▼貨車司機被控撞歪招牌，一查Google地圖氣瘋。（圖／翻攝臉書／快樂運轉手）

店家以「貨櫃撞到招牌」為由，要求司機賠償，否則要報警處理。司機同樣不甘示弱，自認沒有理虧，直接要求報警。

警方到場查看監視器，發現貨櫃車距離地面、抄牌至少還有一公尺的距離，店家仍聲稱「倒車看櫃尾是否會撞到」，就這樣反覆折騰，氣得司機脾氣快要忍不住。

經過反覆確認，貨車司機終於能夠離場，店家卻一句道歉也沒有，還不斷出言碎念。他摸摸鼻子準備離場，原先有點同情店家損失，沒想到上Google地圖一查，才發現「招牌本來就是歪的壞的」，氣得他上網爆料，呼籲各位司機要注意，不要被敲詐。

 

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