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大陸 大陸焦點 特派現場

剛送女兒上學！父中午接學校電話「孩子去世了」…查看監視器氣炸

▲▼燙傷,虐童,虐待,兒童,受傷。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲幼兒園3歲女童死亡。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友1日爆料稱，兩天前雲南昆明吉的堡灣流海幼兒園有一名3歲多的幼兒死亡，令人痛心。家屬翻看事發監視器畫面，發現孩子突發抽搐過兩次，間隔1小時30分鐘，可是「老師一直在那裡滑手機」。在對此，當地教體局回應，正在對園方和家屬進行調解，警方也已介入調查。

據《紅星新聞》報導，1日下午，死者父親透露，事發時間是5月30日，女兒萱萱（化名）身體健健康康的，於早上8點過送到了幼兒園，下午1點15分左右突然接到園方打來的電話，告知萱萱去世了。

父親淚訴稱，自己查看幼兒園的監視器畫面發現，11點20分左右，萱萱突發抽搐過一次。12點50分，又嚴重抽搐了一次，旁邊的幼兒叫來了老師，但此時為時已晚，「之前那麼長時間，巡查老師一直在那裡滑手機。」

天眼查顯示，昆明市官渡區吉的堡灣流海幼兒園，成立於2016年，該社會組織註冊資金50萬人民幣，業務範圍是「學前幼兒教育」。

對此，昆明市官渡區教育體育局相關工作人員表示，家屬情緒比較激動，教體局相關負責人在參加園方和家屬雙方的調解，目前，當地警方也已介入調查，關於幼兒具體的死亡原因暫時還沒有結果。

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