超長聯結車違停路邊...機車猛撞卡車底　「零件噴飛四散」騎士亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市日前發生一起離奇死亡車禍，56歲的沈姓男騎士欲返家，晚間行經元埔路時，不明原因撞進停在路邊的聯結車底，傷勢嚴重送醫不治，但由於聯結車違停明確，依處罰條例第56條開罰，處1200元罰鍰，車禍肇責警方進一步釐清。

▲彰化員埔路發生機車卡車底騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

▲聯結車違停。（圖／民眾提供）

據悉，沈男家就住在員埔路附近，是一名退休工人， 5月31日當天晚上7點許，從員埔路正要返家，不明原因撞上違停在路肩的聯結車，而整輛機車卡進車底，零件散落，消防救護人員到時，人倒臥在大貨車旁，頭部撕裂傷、小腿骨折，安全帽也掉在大馬路、地上還留有一大灘血，已經明顯無呼吸心跳，送醫仍不治，酒測值為０，警方也依據車牌號碼．通知外配妻及女兒，家人聽聞噩耗悲痛萬分，今天交通隊也前往肇事現場會勘，進一步釐清肇事責任。

員林警方初步調查表示，聯結車超出白線外80公分已經屬違規停車，將依處罰條例第56條，「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車者，處600元以上1200元以下罰鍰」，警分局也呼籲大型車輛駕駛務必將車輛停放適當處所，勿貪圖方便違停，因此佔據車道，影響用其他路人安全。