台61桃園段拖板車司機路肩突下車　秒遭後車撞飛...送醫不治

▲台61高架桃園新屋段昨晚近10時許，戴姓男子駕駛大貨車因不明原因停放路肩，下車查看時遭後方轎車追撞，警消送醫急救仍不治。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線高架北上桃園路段昨（1）日晚間發生追撞意外，戴姓男子駕駛拖板車行經北上53.9K處，不明原因將車停放路肩，戴突然下車，卻遭後方轎車撞飛，警消據報到場將傷者送醫急救，但仍因傷勢嚴重搶救無效宣告不治；楊梅警方為2人進行酒測，酒測值均為零，至於事故原因仍調查中。

▲台61高架桃園新屋段昨晚近10時許，戴姓男子駕駛大貨車因不明原因停放路肩，下車查看時遭後方轎車追撞，警消送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，昨晚9時30分許獲報，台61線北上新屋段約53.9K處，52歲的戴姓男子駕駛拖板車，車上載運挖土機準備北上，戴姓男子不知何故將大貨車停路肩隨即下車，後方由28歲易姓男子駕駛紅色轎車經過，見戴姓男子出現在外車道，易男煞車不及撞上，撞擊力道之強連轎車引擎蓋、擋風玻璃與右照後鏡都有撞擊毀損痕跡，戴姓男子則被撞飛倒臥外側車道上。

▲台61高架桃園新屋段昨晚近10時許，戴姓男子駕駛大貨車因不明原因停放路肩，下車查看時遭後方轎車追撞，肇事轎車擋風玻璃、引擎蓋與照後鏡均有撞擊撞擊毀損跡象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方接獲報案後到場，並通知消防局救護人員協助將戴姓男子送往新竹縣湖口仁慈醫院急救，但搶救後仍因傷勢過重宣告不治，側車道時撞擊下車之戴男，戴男經送醫仍因傷重宣告不治，雙方駕駛酒測值均為零，至於事故發生原因仍待警方調查釐清，易姓男子偵訊後則依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。