4年未拿薪！印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

▲印尼移工西蒂與罹患唐氏症的黃姓男子。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

近日曾在台灣工作的印尼移工西蒂（Siti Aisyah）接受印尼網紅訪問，表示他照顧台灣黃姓雇主患有唐氏症的孩子長達6年，之後又將其帶回印尼照顧4年，結果在黃姓雇主過世後，雇主的家庭就不願繼續支付費用。影片曝光後，引起印尼當地網友的熱議。而駐印尼代表處也證實，罹患有唐氏症的24歲黃姓男子，目前人正在印尼，而且簽證已經到期。

根據《中央社》報導指出，印尼移工西蒂先前曾在台工作，2013年起就照顧黃姓雇主罹患有唐氏症的小孩，一直到2019年時，西蒂的工作期滿，必須返國。西蒂就與黃姓雇主達成協議，由黃姓雇主支付費用，讓西蒂將黃姓雇主的小孩帶回印尼照顧。

西蒂表示，自己會想要帶著黃男返回印尼，主要是不忍看到黃姓雇主妻子對待黃男的態度，再加上黃姓雇主平日也忙於工作，無法專心照顧黃男，所以西蒂這才萌生帶黃男返回印尼照顧的想法。西蒂在接受網紅訪問時，甚至表示黃男的母親根本不願意照顧黃男，甚至有想要結束黃男性命，或是遺棄黃男的想法。

但不幸的是，在西蒂返回印尼之後，從事警衛行業的黃姓雇主不幸逝世。在黃姓雇主逝世後，黃男的家人就不願意支付費用給西蒂。西蒂雖然一度想與黃男的母親或家人聯繫，但由於黃男的家人已經搬離現址，西蒂曾拜託朋友前往查看，發現黃姓雇主的房子已經被妻子拿走，所有的東西都被扔掉。

整起事件在西蒂接受網紅訪問後，在印尼當地引發熱議。不少網友都對西蒂的善良而感動，但也有不少人不滿黃男母親的惡劣態度。

駐印尼代表處也在5日證實，罹患有唐氏症的24歲黃姓男子目前的確在印尼，根據出入境的紀錄來看，黃男從2019年7月入境印尼後，就不曾離開，簽證也早已過期。駐印尼代表處表示，目前已經與印尼移民局聯繫，討論黃男預期居留的問題，同時也會設法聯繫黃男的家屬，在聯繫到家屬後，駐印尼代表處會將黃男送回台灣。

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