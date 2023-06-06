2月嬰常驚醒！婆婆怪罪媳婦「都妳催生害的」...名醫1句話反嗆

蘇怡寧醫師在臉書專頁PO出對話截圖，指出：「我不懂，很想問她婆婆的媽咪，懷孕的時候到底是嗑了些什麼，還是做了些什麼驚世駭俗的東西，才會變這樣」。從對話裡可以看到，這名媽媽提到最近有個困擾，有關於剛出生2個月的小孩，總是睡一睡就突然驚嚇，結果婆婆一直怪罪是她催生的關係，讓她無言以對。

對此，蘇怡寧醫師回應，「妳應該問妳婆婆，懷孕的時候是都嗑了些什麼，才變這樣」，對方才鬆了一口氣，直呼：「太好了！」

▲蘇怡寧醫師解答。（圖／翻攝自蘇怡寧醫師愛碎念臉書）

對話曝光後，掀起一番討論，網友紛紛留言，「長輩常常會有一些言論，讓人懷疑她到底有沒有生過小孩」、「孩子應該是做夢，夢見奶奶」、「妳婆婆她媽生她的時候，應該有擠壞腦袋」、「不催生是要放在肚子養到18歲喔」、「婆婆的腦袋都裝什麼啊，奇奇怪怪的解讀」。

據了解，新生兒睡覺時會因莫洛反射，產生類似驚嚇的反射動作，可能是面對外在環境的突然改變，像是光源、聲音等刺激，是一種人類自我防禦保護的機制，一般5～6個月的嬰兒很常見，但如果6個月後依然有這樣的狀況，可能是中樞神經異常，建議到醫院做檢查。

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