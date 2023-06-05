獨／為幫父親事業休學重考　高二籃球好手戲水溺斃…校方哀慟

▲王姓高中生與國中同學前往大安濱海樂園戲水，卻被大浪捲走，被發現時已是冰冷遺體，消息傳回學校，校方哀慟不已。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中一名17歲王姓少年3日與吳姓、董姓國中同學一起前往大安濱海樂園戲水，卻遭大浪捲走，搜救人員歷經39小時，今天清晨終於被發現王男身影，無奈已成為一具冰冷遺體。王男生前就讀僑泰中學進修部日文科2年級，但上學期結束時已辦休學，消息傳回學校，校方及班導師相當震驚，尤其是導師4月中才與其聯絡，關心近況，卻傳來不幸消息，哀慟不已。

校方表示，王男個性內向，但熱愛運動，是科上籃球隊一員，人緣佳，也受班上同學、老師喜愛。王男因為想協助父親的園藝事業，所以決定休學重考，目標是新社高中的園藝科，雖然王男已經休學，但校方仍與王男保持聯絡，為其加油，也鼓勵他有機會仍可返校繼續學業。

王男與兩名國中同學3日到大安濱海樂園戲水，不料王男疑遭浪捲走失蹤。大甲分局指出，今日5時20分接獲民眾報案，在大安港路旁沙灘40公尺處發現一具遺體，通知3日落水失蹤案家屬到場指認，確定為失蹤的王姓高中生。該地點在王男戲水失蹤處南方約700公尺處，消防人員獲報後，發現王男已明顯死亡，後續將由檢警釐清詳細死因。