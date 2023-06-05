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柯文哲拜會前日相野田佳彥　談核能、福食「沒理由台灣人不能吃」

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會日本前首相野田佳彥。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲拜會日本前首相野田佳彥（中）。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲訪日行進入第二天，5日下午拜會日本前首相野田佳彥，談及核能與福食議題。野田佳彥表示，2011年的311地震造成核能外洩後，他希望不要過度依賴核能發電，希望在2030年可達完全不仰賴核能方向，也再次感謝台灣在311地震時對日本的幫忙，以及根據科學做判斷，開放部分地區食品進口。

柯文哲5日下午拜訪眾議院，拜會立憲民主黨黨籍的日本前首相、現任眾議員野田佳彥。柯文哲表示，自己有看到一些資料，得知野田佳彥是反對核能，而核能在台灣也是熱門議題，很想詢問為什麼會反對核能？

野田佳彥表示，若說他是反對核能立場，這樣的言論有些語病，「我們是希望不要過度依賴核能發電。」因為日本在2011年發生311地震，造成核能外洩問題，有一部分的人是真的聽到核能就反對，但大部分的人、立憲民主黨的立場，基本上是希望在2030年底以前，能夠不仰賴核能，這是他們的目標。

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會日本前首相野田佳彥。（圖／記者袁茵攝）

野田佳彥提及，他們並不是反對所有核能發電廠，因為現在有很多核能發電廠，因311事件的關係，目前已有擬訂審查標準，符合標準才可以重新啟用，「只要能符合重新啟用的標準，並受到當地居民歡迎，基本上我們沒有權利去反對它重新啟用。」只是就方向性來說，希望可在2030年達到完全不仰賴核能的方向，為了做到這一點，希望能開發一些再生能源，這是他們的能源政策目標。

柯文哲回應，核能在台灣是熱門的題目，現在面臨的困難是核能比較便宜，因為不管是太陽能、風力發電，每一度電的成本都是核能兩倍以上，所以在風險與價格之間，的確面臨了很大的選擇。

野田佳彥稱，「確實。」特別是日本發生核能外洩事件後，更難主動地說要繼續使用核能的立場，問題是今天一旦不使用核能，有可能面臨電力不足問題，進而影響經濟發展，對整個國家影響非常大，「現在我們也是面臨這樣的掙扎，一邊妥協、一邊找出新的能源對策階段。」

▲▼民眾黨主席柯文哲拜會日本前首相野田佳彥。（圖／記者袁茵攝）

隨後，野田佳彥也說， 就像柯文哲所說，台灣非常多人反核，對核能外洩議題非常關心，但在這樣的社會背景下，還是開放日本一些產地的食品進口，「我在此致上最誠摯謝意。」柯文哲認為，這反而不是問題，「日本人可以吃，台灣人就可以吃」。

聽聞柯文哲的言論，野田佳彥笑說，所以他非常感激，不被情感左右，而是願意根據科學數據做正確判斷，「對此我們感到非常感謝。」

野田佳彥指出，自己在2015年曾拜訪台灣，當時見到前總統馬英九、總統蔡英文，跟兩位會談時，提及非常感謝台灣在311地震時對日本的幫助，也有提及核能可能污染的幾個縣食品進口，是不是可以確實根據科學做判斷？當時他這樣做呼籲，最後確實成真。

柯文哲回應，他相信日本是一個嚴謹的國家，在福島食品事件的時候，只要日本人可以吃，沒理由台灣人不能吃，這道理用科學就能解決，「這不是問題」。

會後，原訂僅只由柯文哲出面受訪的行程，臨時更動成野田佳彥一同受訪。針對會談中談及核電議題，柯文哲表示，因為野田佳彥他們一開始主張2030停止核電，所以還是要務實處理，以及考慮到電的價格，「的確日本現在面臨這個問題，最重要還是要用人民意志來解決。」

至於怎麼看待日本福食，柯文哲強調，他相信日本是一個嚴謹的國家，不太可能把有毒東西輸出到其他國家，「我們用世界標準，如果日本國民都可以吃了，日本政府也認為是安全的，沒理由到台灣不能吃。」政策不要用情緒決定，要用科學決定，這也是他一貫的態度。

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