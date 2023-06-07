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烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

▲▼烏南水壩被炸潰堤後，烏克蘭警察疏散當地居民。（圖／路透）

▲烏南水壩被炸潰堤後，烏克蘭警察疏散當地居民。（圖／路透，下同）

文／中央社

烏克蘭南部俄羅斯占領區內的卡科夫卡水壩昨天遭破壞，導致第聶伯河潰堤，俄烏官員今天表示已有2700多位居民撤離。聯合國警告數以十萬計人面臨可怕的人道後果。

法新社報導，烏克蘭救難服務的發言人霍倫吉（Oleksandr Khorunzhyi）在電視上表示：「已有1450多人疏散，目前沒有傷亡消息。」他還說赫松市（Kherson）的水位已經升高5公尺。

官員曾表示，還有數以千計居民將被迫離開家園，許多人已經正在想辦法自行撤離。

莫斯科扶植的赫松州副州長庫茲米奇（Tatyana Kuzmich）則在俄羅斯國家電視台上表示，第聶伯河（Dnipro River）受俄方控制的一岸有1274人撤離，包括38人是從房子的屋頂上獲救，但仍有一些居民受困。

卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸開，俄烏相互指責是罪魁禍首。外洩的滾滾洪水已經造成一座小城市淹水、20幾座村莊被淹沒，並使得1萬7000人必須撤離。

但聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）昨天示警，這起事件帶來的環境和人道後果恐怕要深遠許多。「我們嚴重擔憂卡科夫卡水壩破壞事件，…以及這對於前線雙方數以十萬計人帶來的嚴峻人道衝擊。」

聯合國人道事務協調廳援引烏克蘭當局的通報，稱有接近40座村鎮遭到全部或局部淹沒，強調「有數千人一夕間失去家園」，另有好幾千人無法取得飲水、食物和基本服務。

聯合國人道事務協調廳還警告：「俄羅斯控制地區受到的衝擊預料也會嚴重。」

俄國自2014年起占領的克里米亞據稱供水來自卡科夫卡水庫，因此會受到影響。

▲▼烏南水壩被炸潰堤後，烏克蘭警察疏散當地居民。（圖／路透）

聯合國人道事務協調廳表示，儘管卡科夫卡水庫外洩的衝擊規模仍在評估中，但「預料會對區域人道情況帶來嚴厲且長期的後果」，例如「洪水和快速流動水勢會把地雷和爆裂軍械帶到原本評估為安全的新地區，使得更多人落入險境」。

聯合國人道事務協調廳表示，緊急人道應變工作正在進行中，以提供1萬6000多人迫切援助，包括供水。

路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日表示，聯合國並無任何獨立資訊可確認卡科夫卡水壩如何破裂，但這是「俄羅斯侵略烏克蘭的又一個毀滅性後果」。

古特瑞斯告訴媒體記者，這是一場「巨大的人道、經濟和生態災難」。「攻擊平民和關鍵民用基礎設施的行為必須停止。我們務必要採取行動，來確保責任追究及國際人道法律得到遵守。」

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