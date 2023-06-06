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上床17次才知「男友是女的」！19歲少女近視看不清　怒告性侵

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲ 19歲少女指控在不知道對方是女性的情況下遭到性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名19歲少女在社群軟體上認識一名年輕男子，二人墜入愛河，但每次見面時對方都會摘下她的近視眼鏡，在床上還會找盡藉口不脫衣服，後來才驚覺對方竟是女扮男裝，憤而提告性侵，近日開庭審判。

綜合《每日郵報》及《太陽報》，柴郡21歲女子喬治亞（Georgia Bilham）在Snapchat上化名為喬治（George Parry），帳號為「George_132X」，頭貼則是一張戴太陽眼鏡的金髮男子，以假身分結識19歲受害者，被控在2021年5月至8月的3個月間性侵得逞多達17次。

喬治亞和受害者在網路上認識後發展成情侶關係，但每次和她見面時都會戴帽子遮掩一頭長金髮。且受害者近視嚴重，14公分以外的物品都是一片模糊，不戴眼鏡狀況下近乎全盲，而對方看準她視力不好，每次見面時總會摘下她的眼鏡，且親熱時都會找藉口不脫衣服。

受害者後來還在他身上發現一張信用卡，上頭的名字不是喬治，而是本名喬治亞，喬治亞便找其他理由搪塞。

二人交往3個月後，喬治亞到受害者家中作客，見到受害者的母親，令她的母親開始對喬治亞起疑，認為女兒的男友根本不是男性。受害者進一步追問對方後，才發現喬治根本是喬治亞創造出的假身分。

檢方指控，受害者僅同意和「喬治」發生性行為，而不是和喬治亞，代表二人之間所有性行為都建立在虛假的藉口之上，受害者並未真正同意，認為喬治亞也很清楚這一點，因此從未坦承自己是一名女性。據稱喬治亞已經向受害者道歉，刑事法庭審判預計將持續5天。

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