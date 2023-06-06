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民進黨「性騷風暴」敗在要命文化　遭疑爆料動機不單純

主席室主任周威佑、副祕書長楊懿珊、性平部主任李晏榕，組成性平事件調查小組。圖為民進黨祕書長許立明率相關黨務主管向受害者與社會致歉。

▲主席室主任周威佑、副祕書長楊懿珊、性平部主任李晏榕，組成性平事件調查小組。圖為民進黨祕書長許立明率相關黨務主管向受害者與社會致歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

性平風暴近來重創民進黨，被指控的當事人，有幾位是黨內自己人。黨內除了憂心一連串性平事件，會變成2024年的「論文風暴」拖垮選情，還有人暗自揣測爆料動機不單純。

一黨務主管直言，過去發生性騷擾事件，很多主管陷入醬缸思維，會用一種「我是為你好」的角度，打消當事人申訴念頭，其實對當事人一點幫助都沒有，也導致黨內原有的機制沒有發揮作用。受害者的傷痛真實存在，任何人都不該對受害者套上陰謀論，民進黨應檢討的是如何改善制度、協助受害人走出來，而「零容忍」既然是主席親口宣示，那涉事的人就該離開。

「我們不要覺得那隻大象不存在房間裡。」一位黨內人士說，像（被控騷擾青年部黨工的資深黨工）林男固行事風格，黨內都很了解，有些人不介意，會反開玩笑帶過，但每個人對所謂「玩笑」的接受程度不同，這時一線主管的態度就很重要，有些主管會在年輕黨工一進來就提醒「要注意黨內哪些人」，並表示「如果真的覺得不舒服，要來告訴我」，有時就能即時化解事情，若真的化解不了，往上呈報，高層也應該正視關注。

民進黨發言人謝佩芬曾公開控訴遭性騷，強調「沒有什麼大局能正當化這些惡行」。

▲民進黨發言人謝佩芬曾公開控訴遭性騷，強調「沒有什麼大局能正當化這些惡行」。

由於幾個案子被控訴的加害者，有的曾在黨內任職、現已離職，有的只是黨合作的對象，並非黨內員工，對於不同身分別的加害者，民進黨祕書長許立明已提出3項處理原則，對於黨內現職人員，用現職人員辦法處理；對黨籍人員，用黨紀處理；有初步證據後，也會主動移送法辦。中央黨部也成立申訴窗口，除可直接上告祕書長，也有專責信箱。

不過，黨內有人認為，應找一位具社會公信力的外部合作專家，一旦有黨工碰上性平事件，可先透過外部專家進行前期心理諮商，再決定要不要走黨內機制，形成完善支持體系。

立委洪申翰則建議，修改黨內性平機制過程中應擴大參與，讓幕僚與助理能提出建議，不該由少數高層決定，因為性平問題放到一個組織中，往往有其複雜性，要單靠黨內少數人的約制，不易一下完全到位，要靠所有參與者有意識地守護此一價值，建立這個文化。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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