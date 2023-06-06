共軍近距離逼近美艦　白宮：中國日益挑釁恐釀傷亡

▲美海軍公布從鍾雲號上，看到共艦近距離橫切畫面。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

美國與加拿大軍艦日前執行穿越台海任務期間，美軍飛彈驅逐艦遭中共軍艦逼近，白宮國安會戰略溝通協調官柯比譴責北京在台海與南海行動日益挑釁，也警告這類行為恐釀傷亡。

加拿大「環球新聞」（Global News）日前報導，美加軍艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）相距不到150碼（約137公尺）。當時中共海軍船艦以相當快的速度，切入鍾雲號船頭前方位置。

不到一週前，美軍印太司令部公布畫面顯示，一架中國殲16戰機在5月26日攔截美國空軍RC-135偵察機期間，做出沒有必要的挑釁行動。中共戰機直接飛到RC-135偵察機機頭，迫使美軍軍機飛過其尾流。

柯比（John Kirby）今天在白宮例行媒體簡報會上指出，這類事件發生的頻率比預期高，雖然並非所有行動都是不安全和不專業的，但這兩起皆是。

他指出，中共解放軍完全沒有必要如此挑釁，「用不了多久就會有人受傷」，這些不安全與不專業的攔截行動可能導致誤解與誤判，可能會造成傷亡，「這是不能接受的」。

柯比還說，這些行動都是中共解放軍日益挑釁的重要部分，特別是在台海與南海區域，美方將持續與中國維持溝通管道暢通，以明確表達這些特定攔截是不被接受的。

他也指出，美方官員利用訪問北京與中國官員會談的機會，表達美方對這兩次攔截的擔憂，美方也透過駐中大使館提出這些疑慮。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）等人，今天與中國外交部常務副部長馬朝旭和中國外交部北美大洋洲司司長楊濤等人舉行會談。

根據國務院發出的會談摘要，雙方就雙邊關係、兩岸議題進行坦誠且富成效的討論。美方官員明確表示，美國將積極參與競爭，並捍衛美國利益與價值觀。

柯比敦促北京在國際空域與海域運作要做出更好的決定，美方也會持續捍衛國際法，在國際法允許的範圍內飛行與航行。

對於美國總統拜登（Joe Biden）多次表達若中國片面採取行動，美國將會有所回應，柯比也重申，美方不樂見片面改變現狀，不願見到武力改變現狀，美國的一中政策不變，不支持台灣獨立，美方會持續支持台灣自我防衛能力，台海緊張局勢沒有理由演變成任何形式衝突。