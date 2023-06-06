美中官員北京談兩岸議題　華府表達捍衛美國利益

▲美國國務院亞太助卿康達抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

美國國務院亞太助卿康達今天與中國外交部常務副部長馬朝旭會談，雙方就雙邊關係、兩岸議題交換意見。美方官員明確表示，美國將積極參與競爭，並捍衛美國利益與價值觀。

康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）等人昨天出訪北京，並在今天與馬朝旭和中國外交部北美大洋洲司司長楊濤等人舉行會談。

根據國務院發出的會談摘要，作為美中保持開放溝通管道與鞏固兩國近期高層外交努力的一部分，雙方進行坦誠且富成效的討論。

摘要指出，雙方就雙邊關係、兩岸議題、溝通管道等議題交換意見。美方官員明確表示，美國將積極參與競爭，捍衛美國利益與價值觀。

2月時，中國偵察氣球入侵美國領空，原先預計訪問北京的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布訪問延期，美中關係降至低點。康達此行目的被認為在管理美中關係避免衝突升高，也傳出是為更高層接觸鋪路。

除了康達訪問北京，英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）5月曾秘訪中國，試圖緩和雙邊關係。

儘管如此，美中關係依然緊張。中國日前拒絕美國國防部提出，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長李尚福利用出席新加坡香格里拉對話機會舉行雙邊會晤的邀請。

近日也傳出，美國與加拿大軍艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）相距不到150碼（約137公尺），這是北京在南海最新的挑釁軍事舉措。