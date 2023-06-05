佛光山基金會贈3240公益米　助中市弱勢家戶溫暖過端午

▲佛光山慈悲社會福利基金會及佛光山惠中寺5日捐贈台中市政府社會局270箱白米 。（圖／佛光山慈悲社會福利基金會提供）

記者陳崑福／台中報導

佛光山慈悲社會福利基金會及佛光山惠中寺，今(5)日在食物銀行大里店捐贈台中市政府社會局270箱白米，共3240包，由副局長陳仲良代表受贈，感謝佛光山基金會及惠中寺的善心，照顧弱勢關懷戶。

社會局說明，為照顧到不同的服務對象，白米將依照各社福單位的需求分配，這次除分配給食物銀行及聯盟店外，也會分配給身障安置機構、兒少課後照顧、兒少安置機構、婦女培力中心及各區家庭福利服務中心等共39個社福單位，將佛光山溫暖的愛傳遞到每位弱勢民眾手中，溫馨慶端午。

陳副局長表示，佛光山在星雲大師的帶領下，秉持「人間有情，佛光有愛」善心，自921大地震起連續24年舉辦「寒冬送暖」關懷活動，和社會局一同關懷弱勢民眾，發放物資及福田金；即使近幾年遇到疫情，佛光山基金會及惠中寺的愛心仍不間斷。他感謝佛光山慈悲社會福利基金會和市府公私協力大手牽小手，將善的種子在受助者上深耕發芽，讓這份善與愛能夠延續、並溫飽每個家庭，幸福向前走。

今日白米捐贈活動，市議員林霈涵代表及各慈善單位代表均共襄盛舉，佛光山慈悲社會福利基金會中區執行長陳碧月與佛光山惠中寺副住持如瑄法師，也帶領佛光山總會各區督導長及義工們參與盛宴，希望號召更多單位及團體一同加入行列，傳遞更多愛與關懷給弱勢鄉親。社會局也感謝不定時捐贈物資的民眾、廠商、宮廟及團體，奉獻一己之力，讓社會變得更加溫暖美好。