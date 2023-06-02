　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒（圖／東森購物提供）

▲端午節將至，東森購物推出各式各樣粽子，電視通路主打「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」將於6/2（五）晚上19:20在東森購物47台直播開賣，東森價1,280元。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

端午節吃粽，東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒，市價2,560元，東森購物只需1,280元即可入手，其中包含XO醬干貝裹蒸粽和極品鮑魚裹蒸粽兩種口味，將於6/2（五）晚間19:20在東森購物電視通路47台LIVE開賣。

東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒由晶華酒店的五星主廚監製，精選鮑魚、干貝等珍饈，每一口都能品嚐到濃郁鮮味，「XO醬干貝裹蒸粽」以獨特Q糯口感聞名，採用晶華軒的獨家粵式裹蒸粽配方，融入XO醬香味，加上精心炒制的食材和新鮮干貝，再用芬芳的荷葉包裹，蒸出廣式的鹹鮮，香氣濃郁，令人食指大動。

「極品鮑魚裹蒸粽」則是由五星級晶華主廚獨家配方醬汁先炒香各式新鮮食材，再與軟Q的糯米融合，荷葉包裹後，打造一款正宗的粵式裹蒸粽，每一顆都含有鮮美鮑魚，是一道不可錯過的美味佳餚。

東森購物端午節人氣粽子搶購中 最高回饋100%（圖／東森購物提供）

▲「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」由晶華酒店五星主廚監製，精選鮑魚、干貝等珍饈，每一口都能嚐到濃郁鮮味。

東森購物端午節人氣粽子搶購中 最高回饋100%（圖／東森購物提供）

▲東購小編加碼推薦晶華酒店古早味一口粽禮盒，每盒400克，內含10個美味粽子，只要999元。

「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」將於6/2（五）晚上19:20在東森購物47台直播開售，下訂後，預計6/16～6/19期間出貨，另外，凡於東森購物電視通路下單購買晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒，有機會抽中價值1,078元的晶華酒店柏麗廳平日單人下午茶券，共有50張。
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／被爆性騷吃案　蔡沐霖發聲明道歉
林志玲掩面爆哭！　婚禮後「媽媽不認得我了」
LIVE／呂捷談性騷　民進黨醜聞連環爆
快訊／又爆性騷吃案　民進黨2點召開記者會說明
被性騷卻要道歉！　還遭霸凌到昏倒：有驚動到高層
快訊／遭控摟腰摸屁股！　男主角回應了
快訊／嗆女黨工「妳給人家燒到整懶趴火」　蔡沐霖已請辭
快訊／女騎士上台北橋　遭輾車底命危
林飛帆9年前「這段話」被挖！　護航陳為廷襲胸
連千毅住4人房「編號9425」！　近日移監宜蘭
民進黨又爆性騷！　黃捷「氣到發抖」喊話
「攔住大谷翔平」硬訪！　TVBS女記者爆遭天使隊封殺

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

鐵粉衝了！超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有　加碼吃3款聯名鮮食

有西西里氣泡美式、焦糖奶蓋雪糕！超商「5大品項買1送1」只有3天

全台門市都買得到了！超商人氣聯名「流心芋泥可頌」　咬下狂爆餡

【廣編】打造電視廣告未來新樣貌　產學專家期許「數位廣告功能」應登場

舒酸定X百吉POKI超Q雪糕今夏限量開賣　文青風「仲夏冰室」限定15天

豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

限時5天！超商「飲料新品買1送1」來了　風味咖啡任2杯99元

東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

鐵粉衝了！超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有　加碼吃3款聯名鮮食

有西西里氣泡美式、焦糖奶蓋雪糕！超商「5大品項買1送1」只有3天

全台門市都買得到了！超商人氣聯名「流心芋泥可頌」　咬下狂爆餡

【廣編】打造電視廣告未來新樣貌　產學專家期許「數位廣告功能」應登場

舒酸定X百吉POKI超Q雪糕今夏限量開賣　文青風「仲夏冰室」限定15天

豐原太平洋金門展登場　6F時尚型男全新改裝盛大開幕

楊丞琳台北慶生「雙手摟住李榮浩」恩愛全被拍！隔天驚見一幕傻眼了

PS獨佔再-1！《拉捷特與克拉克》7／26登陸PC　支援48:9寬螢幕

41公斤宋智雅一天吃2餐：從不嘴饞！　「凌晨4點進食」網傻眼

陳致遠突大血崩「送醫檢查結果出爐」！　心疼林秀琴：不能連我也倒下

熱火2罰史上最少！3主力23投2中　巴特勒曝G1最大問題　

林志玲掩面爆哭！　台南婚禮後「媽媽病情迅速惡化」：她不認得我了

民進黨最後一根稻草是性騷還是吃案？　賴危機處理待加強

立委爭取農田水利署補助3885萬餘元　改善鹿野豐源圳灌溉水路

快訊／又被爆一起性騷吃案！　民進黨中央2點召開記者會說明

還在等報價單「木工師傅卻已開工」！她知真相愣了：10萬塊吞不下去

消費熱門新聞

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

超商周末限定「5大品項買1送1」！

夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾

限時4天！超商美式買1送1

超商人氣「流心芋泥可頌」全門市開賣

夢幻冰淇淋汽水霜淇淋超商限定吃

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

搶吃買1送1！速食店激省優惠券來了

青年創作者拚經濟　市集出攤手機感應收款神助攻

超Q「瑪利歐香菇肉包」 超商才有

下載APP就送白葡萄霜淇淋

限時5天！超商「飲料新品買1送1」

只有3天！超商租借循環杯免費喝美式

頭髮鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感

更多熱門

相關新聞

老婆「1年網購噴50萬」！過來人曝1招：成功滅火

老婆「1年網購噴50萬」！過來人曝1招：成功滅火

過度消費超出經濟負擔，就怕成為卡奴無底洞！一名人夫哀喊，老婆常看美妝節目或滑網拍，腦波弱之下，一年竟了花超過50萬在購物方面，至今仍執迷不悟，令原PO求助怎麼勸說阻擋？文章引發熱議，有過來人分享超狂例子，友人也是購物狂，後來金錢觀被導正，想消費時就改買00878，久而久之竟對血拚滅火了。

「丁丁噹噹」吸睛　虎尾陸上行舟慶端午

「丁丁噹噹」吸睛　虎尾陸上行舟慶端午

香港直播女王來台帶貨　2小時狂賣160萬

香港直播女王來台帶貨　2小時狂賣160萬

東森網紅直播王世均合體賣魚仔 　1小時賣破500萬

東森網紅直播王世均合體賣魚仔 　1小時賣破500萬

香港第一名網紅Vivi來台直播開賣

香港第一名網紅Vivi來台直播開賣

關鍵字：

端午節粽子東森購物電視購物東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

6月「5大補貼」可申請！個人最高15萬　企業上限500萬

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

澳豐基金違法吸金！　我國破萬人、13家上市櫃踩雷　

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面