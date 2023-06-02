東森電視購物端午限定　下單鮑魚干貝粽抽50張晶華下午茶券

▲端午節將至，東森購物推出各式各樣粽子，電視通路主打「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」將於6/2（五）晚上19:20在東森購物47台直播開賣，東森價1,280元。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

端午節吃粽，東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒，市價2,560元，東森購物只需1,280元即可入手，其中包含XO醬干貝裹蒸粽和極品鮑魚裹蒸粽兩種口味，將於6/2（五）晚間19:20在東森購物電視通路47台LIVE開賣。



東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒由晶華酒店的五星主廚監製，精選鮑魚、干貝等珍饈，每一口都能品嚐到濃郁鮮味，「XO醬干貝裹蒸粽」以獨特Q糯口感聞名，採用晶華軒的獨家粵式裹蒸粽配方，融入XO醬香味，加上精心炒制的食材和新鮮干貝，再用芬芳的荷葉包裹，蒸出廣式的鹹鮮，香氣濃郁，令人食指大動。

「極品鮑魚裹蒸粽」則是由五星級晶華主廚獨家配方醬汁先炒香各式新鮮食材，再與軟Q的糯米融合，荷葉包裹後，打造一款正宗的粵式裹蒸粽，每一顆都含有鮮美鮑魚，是一道不可錯過的美味佳餚。

▲「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」由晶華酒店五星主廚監製，精選鮑魚、干貝等珍饈，每一口都能嚐到濃郁鮮味。

▲東購小編加碼推薦晶華酒店古早味一口粽禮盒，每盒400克，內含10個美味粽子，只要999元。

「東森嚴選晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒」將於6/2（五）晚上19:20在東森購物47台直播開售，下訂後，預計6/16～6/19期間出貨，另外，凡於東森購物電視通路下單購買晶華酒店五星級鮑貝端粽禮盒，有機會抽中價值1,078元的晶華酒店柏麗廳平日單人下午茶券，共有50張。

